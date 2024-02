Galaxy A55: Mit flachem Alurahmen & "Key Island" gesichtet

Nachdem Samsung seine Galaxy-S24-Serie gerade erst heraus­gebracht hat, stehen bereits neue Galaxy-Phones in den Start­löchern, dieses Mal nicht aus dem Flagg­schiff-, sondern aus dem Mittel­klas­sebe­reich. Live­bilder aus einer Zerti­fizie­rungs­daten­bank zeigen bereits das finale Design des Galaxy A55.

Voraus­sicht­liche Kame­raaus­stat­tung geleakt

Einen Vorge­schmack auf das Outfit des Galaxy A55 erhielten wir bereits im Januar, aller­dings handelte es sich dabei noch um Render­bilder. Live­bilder wurden nun über die Zerti­fizie­rungs­daten­bank von TENAA in China veröf­fent­licht und von MySmartPrice geteilt. Das Design des Galaxy A55 hier noch auf Renderbildern

Bild: Android Headlines / Samsung

Datenblätter Samsung Galaxy S24

Die Fotos bestä­tigen drei unter­ein­ander­lie­gende Kamera-Objek­tive nebst Blitz. Laut GalaxyClub könnte es wie beim Vorgänger Galaxy A54 bei der Ausstat­tung mit einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor, einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor und einer 5-MP-Makro­linse bleiben. Auch die Selfie­kamera, die in einem runden Displayaus­schnitt sitzt, wird vermut­lich wieder über einen 32-MP-Sensor verfügen. Unter dem Bild­schirm soll sich der Finger­abdruck­sensor verbergen.

Zerti­fizie­rung verrät Spei­cher­aus­stat­tung

Auf den Live­bil­dern ist die Erhe­bung an der rechten Gerä­teseite zu erkennen, die Samsung "Key Island" getauft hat. Das Desi­gnele­ment beher­bergt die Laut­stär­kewippe und den Ein-/Ausschalter. Die Zerti­fizie­rung verrät auch die Modell­nummer des Smart­phones (SM-A5560), die Größe des Arbeits­spei­chers, des internen Spei­chers und einige Konnek­tivi­täts­funk­tionen. Demnach kommen 8 GB RAM, ein 256 GB fassender Flash-Spei­cher, ein MicroSD-Karten­steck­platz und eine Dual-SIM-Unter­stüt­zung zum Einsatz.

Denkbar wäre, dass wieder ein Hybrid-Karten­slot für eine NanoSIM- und eine MicroSD-Karte verbaut wird, und eine eSIM zur Gewähr­leis­tung der Dual-SIM-Funk­tion hinzu­geschaltet werden kann. Erste Livebilder vom Galaxy 55 auf Zertifizierungsseite aufgetaucht

Bild: TEENAA / MySmartPrice

Flacher Alurahmen statt Kunst­stoff

Das Galaxy A55 wird voraus­sicht­lich mit Android 14 und One UI 6.1 an den Start gehen und vier große Betriebs­system-Updates erhalten. Den Antrieb soll ein Exynos 1480 mit einer AMD-RDNA-2-basierten Xclipse-530-GPU und einem inte­grierten 5G-Modem über­nehmen. Samsung soll dem Neuling ferner Wi-Fi 6, Blue­tooth in der Version 5.3, einen USB-C-Anschluss sowie einen 5000-mAh-Akku spen­dieren. Ob das Unter­nehmen das Handy erneut mit einer IP67-Zerti­fizie­rung auslie­fert oder es gemäß IP68 gegen Staub und Wasser schützt, bleibt abzu­warten. Da es sich um ein Mittel­klasse-Smart­phone handelt, ist die IP67-Zerti­fizie­rung jedoch wahr­schein­licher.

Eine deut­lich sicht­bare Verbes­serung gibt es beim Rahmen. Dieser wird flach ausfallen und aus Alumi­nium statt Kunst­stoff bestehen. Das Galaxy A55 wird in diesem Jahr wahr­schein­lich das hoch­wer­tigste und teuerste Mittel­klasse-Telefon des südko­rea­nischen Herstel­lers sein. Die Vorstel­lung des Galaxy A55 könnte noch in diesem Früh­jahr erfolgen.

Wenn Sie nicht auf das Galaxy A55 warten möchten und deut­lich mehr Power wollen, lohnt viel­leicht ein Blick auf das Galaxy S24 Plus, das wir an anderer Stelle für Sie getestet haben.