Galaxy A55 & A35 sollen sich einfacher reparieren lassen

Mutmaß­liche Spezi­fika­tionen des Galaxy A35 und A55 machen schon seit einiger Zeit die Runde. Zusätz­lich sind nun Einzel­heiten zur Repa­ratur­fähig­keit der kommenden Mittel­klasse-Smart­phones aus dem Hause Samsung aufge­taucht.

Nach­hal­tig­keit durch Repa­ratur­freund­lich­keit

In Zeiten von Klima­wandel & Co. spielt Nach­hal­tig­keit eine immer größere Rolle. Auch Samsung springt auf den Zug der ressour­cen­spa­renden und möglichst lang­lebigen Geräte auf. Bei einem kaputten Handy ist eine einfache Reparatur wünschenswert

Bild: Pixabay / Bru-nO

So sind die Handys der neuen High-End-Serie alias Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra bereits leichter zu repa­rieren als ihre Vorgänger, was im Endef­fekt weniger Elek­tro­schrott bedeutet, da im Scha­dens­fall nicht gleich das ganze Mobil­telefon, sondern nur Einzel­teile ausge­tauscht werden müssen. Verlän­gerte Zeit­spannen, in denen die Tele­fone mit Updates versorgt werden, tragen eben­falls zu einer erwei­terten Nutzungs­dauer bei.

Der beste Update-Service nützt jedoch wenig, wenn sich ein in die Jahre gekom­menes Smart­phone schlecht oder gar nicht mehr instand setzen lässt.

Repa­ratur­ergeb­nisse des Galaxy A55 & A35 aus Frank­reich

Hin und wieder veröf­fent­licht Samsung offi­zielle Repa­ratur­ergeb­nisse seiner Galaxy-Smart­phones, darunter kürz­lich jene des Galaxy A55 und Galaxy A35 über den GalaxyClub und das, obwohl noch keines dieser Geräte auf dem Markt ist.

Den fran­zösisch­spra­chigen Doku­menten nach sollen Design-Updates und ein besserer Support für höhere Werte in der Repa­ratur­freund­lich­keit sorgen.

Das Galaxy A55 erreichte im Repa­ratur­test insge­samt 8,5 von 10 Punkten, während sich das Galaxy A35 mit 8,4 Punkten bewährte. Die Vorgänger Galaxy A54 und Galaxy A34 lagen im letzten Jahr mit 8,4 und 8,3 Punkten knapp darunter.

Länger verfüg­bare & besser zu lösende Einzel­teile

Die höhere Wertung des Galaxy A55 wird damit begründet, dass sich Einzel­teile leichter lösen lassen, und für die Demon­tage weniger (bezie­hungs­weise weniger komplexe) Werk­zeuge erfor­der­lich sind. Ersatz­teile sollen zudem länger verfügbar sein, um auch den jüngsten euro­päi­schen Vorschriften zu entspre­chen. Reparaturergebnisse des Galaxy A55

Bild: Samsung / GalaxyClub Das Galaxy A35 lässt sich zwar nicht so leicht ausein­ander­bauen wie das Galaxy A34, punktet aber in anderen Kate­gorien und erreicht dadurch eine höhere Gesamt­wer­tung. Einen Punk­tezu­schlag bekommt es beispiels­weise durch die Art und Weise, wie Kompo­nenten befes­tigt sind. Auch hier sollen einige Ersatz­teile länger erhält­lich sein. Reparaturergebnisse des Galaxy A35

Bild: Samsung / GalaxyClub

Self-Repair-Programm (nur) für High-End-Serien

Für ausge­wählte Smart­phones und Tablets bietet Samsung schon seit längerem einen Self-Repair-Service an, mit dem Nutzer manche Schäden selbst repa­rieren können. Dabei handelt es sich um Mängel, die nicht von der Garantie abge­deckt sind, weil die Garan­tie­zeit abge­laufen ist oder der Defekt außer­halb der Garan­tie­bedin­gungen liegt. Das Programm ist aller­dings nur für Geräte aus dem High-End-Bereich verfügbar.

In Zukunft wird vermut­lich auch die Galaxy-S24-Serie von dem Service profi­tieren, der Repa­ratur­anlei­tungen, Repa­ratur-Kits und Original-Ersatz­teile kosten­pflichtig bereit­stellt. Dass der südko­rea­nische Hersteller bald auch seine Mittel­klasse- oder gar Einsteiger-Geräte in dieses Programm einbindet, halten wir zumin­dest derzeit für eher unwahr­schein­lich.

Kaum auf dem Markt, befindet sich die Galaxy-S24-Serie auch schon wieder im Preis­ver­fall. Wie viel Sie sparen können, erfahren Sie in einem anderen Artikel.