Juli-Patch für A54 & Flip 5G, Update-Ende für andere Galaxys

Samsung stattet das Galaxy A54 und das Galaxy Z Flip 5G mit dem Sicher­heits­patch Stand 1. Juli 2023 aus. Es werden mehr als 90 Sicher­heits­lücken geschlossen. Eine Aktua­lisie­rung ist also anzu­raten. Das Update sollte auch schon deut­sche Anwender errei­chen. Hingegen schlechte Nach­richten hinsicht­lich neuer Soft­ware gibt es für eine Hand­voll anderer Samsung-Produkte. Unter anderem das Galaxy A52 und das Galaxy A72 sollen zwar noch Android 14 erhalten, danach aber kein weiteres Betriebs­system-Upgrade. Sicher­heits­patches bekommen die betrof­fenen Mobil­geräte weiterhin.

Galaxy A54 und Galaxy Z Flip 5G: Juli-Patch

Das Galaxy A54 erhält den Juli-Patch

Samsung

Die Galaxy-A5x-Reihe ist eine der belieb­testen Smart­phone-Serien des Herstel­lers. Entspre­chend ist es wenig verwun­der­lich, dass bereits One UI 6 (Android 14) für das Galaxy A54 intern getestet wird. Vor einer öffent­lichen Beta­ver­sion gibt es aber erst einen neuen Sicher­heits­patch. SamMobile macht darauf aufmerksam, dass für das vor wenigen Monaten erschie­nene Smart­phone der Juli-Patch ausge­rollt wird. Bei uns in Europa sowie in Asien und Latein­ame­rika wurde das Update gesichtet. Es geht hoch auf die Firm­ware A546BXXS4AWF7.

Das Galaxy Z Flip 5G hat seiner­seits bald seinen dritten Geburtstag. Jenen kann das Handy mit besser geschützter Soft­ware feiern. In Europa, darunter explizit Deutsch­land, sowie Nord­ame­rika und Austra­lien wurde das Ausrollen des Juli-Sicher­heits­patches für das Foldable gestartet. Die Firm­ware-Version lautet F707BXXSAJWF1. Abseits der beho­benen Schwach­stellen bringt die neue Soft­ware keine Ände­rungen für Galaxy A54 und Galaxy Z Flip 5G mit sich.

Android 14: Letztes OS-Upgrade für manche Galaxys

Samsung hat seinen Soft­ware-Support sukzes­sive ausge­weitet. Mitt­ler­weile gibt es für manche Smart­phones bis zu fünf Jahre Unter­stüt­zung. Manche Mobil­geräte erschienen aber zu spät, um von der neuen Update-Politik zu profi­tieren. Laut SamMobile erhalten folgende Produkte One UI 6 (Android 14) als letzte große Aktua­lisie­rung:

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy Tab S7 FE

Die vier Smart­phones und das Tablet erschienen mit Android 11 an Bord. Sie sind für drei OS-Upgrades berech­tigt. Entspre­chend wird Android 14 in Form von One UI 6 für diese Mobil­geräte der letzte große Soft­ware-Sprung sein. Sicher­heits­patches werden wohl mindes­tens ein weiteres Jahr folgen.

Das Galaxy A34 gibt es bei freenet derzeit günstig zu erstehen.