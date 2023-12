Camera Assistant ist für Galaxy A53 und A54 erhältlich

Nutzer eines Galaxy A53 und Galaxy A54 dürfen sich nicht nur seit kurzem über One UI 6, sondern jetzt auch über die App Camera Assistant freuen. Beide Smart­phones sind ab sofort kompa­tibel mit dieser erwei­terten Foto­grafie-Soft­ware. Mit jener Anwen­dung lassen sich Kamera-Einstel­lungen vornehmen, die in der regu­lären Anwen­dung nicht möglich sind. So lässt sich unter anderem eine Prio­rität der Aufnah­mege­schwin­dig­keit fest­legen. Bevor­zugen sie eine höhere Qualität oder schnelle Schnapp­schüsse? Ein weiteres span­nendes Feature ist die Abschal­tung von Samsungs Nach­schärfen der Fotos.

Camera Assistant unter­stützt Galaxy A53 und A54

Samsung Camera Assistant

Samsung /SamMobile

Vor knapp zwei Wochen begann der südko­rea­nische Hersteller damit, das auf Android 14 basie­rende One UI 6 für das Galaxy A54 auszu­rollen. Das Galaxy A53 kam schließ­lich letzte Woche an die Reihe. Durch die neue Soft­ware sind die Mittel­klasse-Hits berech­tigt für Samsung Camera Assistant. Eine Soft­ware, die bei ambi­tio­nierten Hobby-Foto­grafen nicht fehlen sollte. Besagte Anwen­dung wurde auf die Version 2.0.01.0 gehievt. Neben der Kompa­tibi­lität zu Galaxy A53 und Galaxy A54 bringt die Aktua­lisie­rung diverse Fehler­behe­bungen mit sich.

Prin­zipiell nimmt Samsung viele Anpas­sungen an einem Foto im JPG-Format vor. Diese gefallen aber nicht allen Nutzern. Mit der Option „Soften Pictures“ lässt sich das Nach­schärfen in Camera Assistant deak­tivieren. Wenn der rege Gebrauch von HDR stören sollte, kann auch diese Funk­tion in der Soft­ware abge­schaltet werden. Clever mutet das auto­mati­sche Umschalten zum passenden Objektiv an. Diese Einstel­lung ist aber eben­falls ausschaltbar. Zu guter Letzt sei die Option erwähnt, mit welcher sich die Anzahl an Fotos bei Betä­tigung des Times konfi­gurieren lässt.

So bekommt man Samsung Camera Assistant

Wie bereits zuvor erwähnt, ist ein Samsung-Handy mit instal­liertem One UI 6 zwin­gend erfor­der­lich. Die App ist über­dies nicht in Google Play vorzu­finden. Sie müssen den Galaxy Store auf Ihrem Smart­phone öffnen und nach Camera Assistant suchen. Nach der Instal­lation gibt es eine Verknüp­fung, die zur Anwen­dung führt. Ferner wird ein Schnell­zugriff direkt in der Kamera-App von Samsung einge­richtet. So müssen Sie nicht erst die Kamera-App schließen, um zu den neuen Einstel­lungen zu gelangen. Auf dem, hier­zulande nicht erhält­lichen, Galaxy A73 soll Camera Assistant mit dem Update auf One UI 6 auch funk­tio­nieren. (via SamMobile)

