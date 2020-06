Update: Galaxy A51 erhält zahlreiche Fotografie-Features

Das Galaxy A51 in voller Pracht

Samsung Samsung arbeitet fleißig daran, die Soft­ware seines Galaxy A51 aufzu­werten. Nach dem großen Update auf One UI 2.1 im vergan­genen Monat gibt es jetzt zahl­reiche Verbes­se­rungen für die Kamera. So wurden die Funk­tionen „Single Take“, Meine Filter“ und „Nacht-Zeit­raffer ergänzt. Nicht im Ände­rungs­pro­to­koll aufge­führt, aber dennoch in der Aktua­li­sie­rung enthalten, sind die „AR-Zonen“ und der „Pro-Modus“ für Video­auf­nahmen. Außer den Neuheiten für Hobby-Foto­grafen hat Samsung die System­sta­bi­lität des Galaxy A51 verbes­sert und den Sicher­heits­patch Juni 2020 inte­griert.

Galaxy A51 bekommt mehr Optionen für die Kameras

Samsung Das popu­läre Mittel­klasse-Smart­phone des Herstel­lers hat mitt­ler­weile ein halbes Jahr auf dem Buckel und der Preis bewegt sich unter­halb von 300 Euro. Für diese Summe erhält man ein durchaus attrak­tives Mobil­gerät mit Quad-Kamera und 6,5-Zoll-Display. Die zahl­rei­chen Besitzer des Galaxy A51 dürften durch das neueste Update auf die Firm­ware A515FXXU3BTF4 noch mehr Spaß an dem Produkt haben – zumin­dest in Malaysia. Dort begann jetzt das Rollout der Soft­ware, andere Länder sollten jedoch in Bälde folgen. Es lohnt sich also, regel­mäßig bei Ihrem Galaxy A51 nach­zu­sehen, ob es schon eine Update-Meldung gibt. Änderungsprotokoll des Galaxy-A51-Updates

TizenHelp Des Weiteren müssen mindes­tens 337 MB an freiem Spei­cher­platz auf dem Handy zur Verfü­gung stehen. Die nun hinzu­ge­fügten Kamera-Features sind eigent­lich Bestand­teil der auf Android 10 basie­renden Benut­zer­ober­fläche One UI 2.1. Aus uner­find­li­chen Gründen wurden sie in der im Mai ausge­rollten Soft­ware ausge­klam­mert. Wer Spaß an Foto­grafie-Expe­ri­menten mit digi­talen Elementen via Augmented Reality (AR) hat oder mehr Einstel­lungs­mög­lich­keiten beim Filmen möchte, bekommt aber bald auf dem Galaxy A51 die Gele­gen­heit dazu.

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zu den Update-Neue­rungen

Der „Single-Take“-Modus nimmt beim Betä­tigen des Auslö­sers mehrere Fotos und ein Video in einem Zeit­raum von zehn Sekunden auf. Die „Nacht-Zeit­raffer“-Aufnahme soll auch bei schlechtem Licht scharfe Zeit­raffer-Krea­tionen ermög­li­chen. Noch mehr krea­tive Frei­heit gibt es schließ­lich mit „Meine Filter“. Spie­le­reien mit hervor­ge­ho­benen Farben oder beson­deren Stilen werden hier geboten. Wir wurden durch TizenHelp auf die neue Soft­ware­ver­sion für das Samsung Galaxy A51 aufmerksam.