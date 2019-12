Samsung-Deal: Galaxy A40 kostenlos zum Galaxy A50

Samsung spen­diert Smart­phone-Fans zum Cyber Monday das „doppelte Glück“, womit ein kosten­loses Galaxy A40 beim Kauf eines Galaxy A50 gemeint ist. Auf der Akti­onsseite des Herstel­lers lässt sich der Deal bis heute um 23:59 Uhr wahr­nehmen. Das Galaxy A50 avan­cierte dieses Jahr zu einem der meist­verkauften Smart­phones Europas, in unserem Test erhielt das Mobil­gerät das Prädikat „gut“. Samsung möchte 349 Euro für das Galaxy A50 in der 128-GB-Edition haben – inklu­sive gratis Galaxy A40. Wir haben über­prüft, ob sich das Angebot lohnt.

Preis­vergleich: Lohnt sich die Samsung-Aktion?

Heute gibt es zahl­reiche Aktionen bedingt durch das von den Verei­nigten Staaten zu uns herüber gekom­mene Shop­ping-Event Cyber Monday. Smart­phone-Markt­führer Samsung lockt mit einem auf den ersten Blick äußerst viel­verspre­chenden Angebot , nämlich zwei Handys zum Preis von einem. Das offe­rierte Galaxy A50 über­zeugt durch die flexible Triple-Kamera, dem großen Akku, dem quali­tativen Super-AMOLED-Display (6,4 Zoll) und der respek­tablen Arbeits­geschwin­digkeit.Beim güns­tigeren Galaxy A40 müssen Sie mit einem klei­neren Bild­schirm (5,9 Zoll), einem deut­lich klei­neren Strom­spei­cher und abge­speckten Foto­grafie-Merk­malen Vorlieb nehmen. Dennoch ist dieses Telefon ein ordent­liches Zweit-Smart­phone. Der Hersteller verlangt beim Cyber-Monday-Deal die UVP des Galaxy A50 in Höhe von 349 Euro und schenkt das Galaxy A40 (UVP: 249 Euro) dazu. Sie müssen hierfür aller­dings beide Produkte zugleich in den Waren­korb legen, die Kosten für das Galaxy A40 werden Ihnen am Ende des Bestell­prozesses abge­zogen.



Das Samsung Galaxy A40 Das Samsung Galaxy A40

Im Zeit­alter des schnell­lebigen Online-Shop­pings hält sich die UVP von vielen Produkten nicht allzu lange und auch das Galaxy A50 und Galaxy A40 sind mitt­lerweile deut­lich güns­tiger als zum Markt­start erhält­lich. So hat der Discounter Lidl das Galaxy A50 für nur 259 Euro im Sorti­ment. Den güns­tigsten Preis (inklu­sive Versand­kosten) für das Galaxy A40 hält derzeit elec­tronic4you mit 207,20 Euro. In Summe würden Sie beim Einzel­kauf der beiden Smart­phones also mindes­tens 466,20 Euro zahlen. Durch den Samsung-Deal ergibt sich somit eine Ersparnis von 117,20 Euro. Sofern Sie tatsäch­lich beide Produkte haben wollen, lohnt sich die Aktion defi­nitiv.