Preis-Check: Galaxy A41 für 220 Euro bei mobilcom-debitel

Bild: mobilcom-debitel Bei mobilcom-debitel gibt es eine neue Preis­kra­cher-Aktion, diesmal wird das Samsung Galaxy A41 vergüns­tigt offe­riert. Anstatt der UVP in Höhe von 299 Euro verlangt der Anbieter nur knapp 220 Euro.

Das Galaxy A41 bietet eine gelun­gene Ausstat­tung, etwa ein 6,1 Zoll messendes Super-AMOLED-Display (Full HD+), eine Triple-Kamera samt 48 MP auflö­sendem Weit­winkel-Objektiv und LTE Cat. 7 (300 MBit/s). Beson­ders fort­schritt­lich in diesem Preis­seg­ment wirkt der im Bild­schirm verbaute Finger­ab­druck­sensor.

Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob sich das Angebot von mobilcom-debitel lohnt.

Samsung Galaxy A41 als Provider-Deal

Bild: mobilcom-debitel Als einer der größten Mobil­funk­an­bieter Deutsch­lands hat mobilcom-debitel eine Viel­zahl an (teils exklu­siver) Handy­ver­träge im Sorti­ment – Smart­phones ohne Kontrakt gibt es aber auch. Bis kommenden Mitt­woch, dem 12. August 2020, um 23:59 Uhr, offe­riert das Unter­nehmen einen „Preis­kra­cher“. Es handelt sich um das Mittel­klasse-Smart­phone Galaxy A41, das im vergan­genen Mai zu einer UVP von 299 Euro den Markt erreichte.

Entspre­chend attraktiv klingen die von mobilcom-debitel aufge­ru­fenen 219,89 Euro. Hinzu kommen Versand­kosten in Höhe von 4,95 Euro, sofern Sie nicht im Laden­ge­schäft zugreifen.

Die Gesamt­summe des mit 64 GB Flash bestückten Handys beläuft sich also auf 224,84 Euro. Es stehen die Farben Schwarz, Blau und Weiß zur Auswahl. Zum Zeit­punkt der Arti­keler­stel­lung war die schwarze Ausgabe aller­dings nur noch in den Filialen erhält­lich. Eine Handy­ver­si­che­rung lässt sich für das Galaxy A41 auf Wunsch dazu buchen. Diese schlägt mit monat­lich fünf Euro im ersten Jahr und anschlie­ßend acht Euro monat­lich zu Buche.

Preis­ver­gleich des mobilcom-debitel-Deals

Außer­halb eBays ist momentan tatsäch­lich das Angebot des Mobil­funk­an­bie­ters am güns­tigsten. Anschlie­ßend folgt der Verkäufer Smartbuy-24 bei real. Dort kostet das Galaxy A41 234 Euro, Liefer­ge­bühren fallen keine an.

Im Vergleich zu mobilcom-debitel müssen Sie also rund neun Euro mehr inves­tieren. Knapp dahinter reiht sich Alter­nate ein. Die Computer-Experten wollen für das Galaxy A41 229,90 Euro, hinzu kommt eine Versand­pau­schale in Höhe von 6,79 Euro. Addiert liegt die Anschaf­fung des Android-10-Smart­phones bei 236,69 Euro, also circa 12 Euro über dem Deal von mobilcom-debitel.

