Samsung: Alle Details zum Galaxy A33 5G geleakt

Es gibt Neuig­keiten zu Galaxy A33 5G, Galaxy A52s 5G und Galaxy Tab S8. So wurde das Galaxy A33 5G bereits voll­ständig vor der Samsung-Präsen­tation geleakt. Neben den Spezi­fika­tionen tauchten Pres­sefotos und der Preis auf. Beson­ders span­nend ist das Handy, da es sich um das erste Modell der Reihe mit Staub- und Wasser­schutz handelt.

Das Galaxy A52s 5G erhält indes den März-Sicher­heits­patch und auch das Galaxy Tab S8 darf sich über einen erhöhten Schutz freuen. Weniger erfreu­lich: Geek­bench musste das Tablet wegen Samsungs Bench­mark-Prio­risie­rung strei­chen.

Galaxy A33 5G: Mittel­klasse für unter 400 Euro

Das Galaxy A33 5G in voller Pracht

Bild: Samsung Die Webseite Appuals gelang noch vor dem Samsung-Event am kommenden Donnerstag an Mate­rial des Galaxy A33 5G. Im Vergleich zum Vorgänger Galaxy A32 5G hat sich einiges getan. So ist das anti­quierte HD+-Display verschwunden. Jetzt gibt es Full HD+. Zudem tauschte Samsung das TFT-Panel gegen ein Super-AMOLED-Panel. Die Bild­wie­der­hol­rate bleibt bei ordent­lichen 90 Hz. Die Kamera-Ausstat­tung wurde sinn­voll opti­miert. Es gibt zwar weiterhin Weit­winkel (48 MP), Ultra­weit­winkel (8 MP), Makro (5 MP) und Tiefen­sensor (2 MP), aber das Weit­winkel-Objektiv ist nun optisch stabi­lisiert. Selfies lösen mit 13 MP auf.

Als Chip­satz findet das neue Samsung-SoC Exynos 1280 Verwen­dung. Dieses beher­bergt eine Octa-Core-CPU mit 2,4 GHz Takt. Die Akku­kapa­zität von 5000 mAh liest sich gut. Aufgrund der 25W Lade­geschwin­dig­keit wird es aber einige Zeit brau­chen, bis der Strom­spei­cher gefüllt ist. Die Schnitt­stellen des Galaxy A33 5G setzen sich aus 5G, LTE, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, einen In-Display-Finger­abdruck­sensor und USB Typ C zusammen. Gemäß IP67 ist das Mittel­klas­semo­dell gegen Staub und Wasser geschützt. Die UVP lautet 379 Euro.

Mehr Sicher­heit für das Galaxy A52s 5G

Das Galaxy A52s 5G

Bild: Samsung Beim Galaxy A52s 5G handelt es sich um ein Zwischen­schritt vom Galaxy A52 zum bald erschei­nenden Galaxy A53. Wer das durchaus gelungen ausge­stat­tete Mobil­gerät sein Eigen nennt, kann dieses jetzt mit dem Android-Sicher­heits­patch Stand 1. März 2022 aufwerten. Somit wird das Handy besser gegen Schad­soft­ware und Fremd­zugriffe abge­schottet.

Die Firm­ware A528BXXS1BVC2 schließt mehr als 50 Sicher­heits­lücken. Das Update rollt ab sofort in Europa aus. Auch direkt in Deutsch­land wurde die Aktua­lisie­rung schon gesichtet. (via SamMobile)

Galaxy Tab S8: Update und Geek­bench-Boykott

Das Galaxy Tab S8

Bild: Samsung Für die Tablets Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra steht eben­falls ein neuer Sicher­heits­patch bereit. Hierbei handelt es sich um jenen Stand 1. Februar 2022. Dieser schließt sogar 60 Lücken. Gestartet ist das Update in Südkorea. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis Europa bedacht wird. (via SamMobile).

Nachdem das Galaxy S22 aufgrund des Game Opti­mizing Service (GOS) für Nega­tiv­schlag­zeilen sorgte, steht nun das Galaxy Tab S8 (Plus/Ultra) am Pranger. Samsung bremst dort noch die SoC-Leis­tung bei Spielen aufgrund poten­zieller Chip­satz-Über­hit­zung, gewährt Bench­marks aber die volle Perfor­mance. Unfair, findet Geek­bench und streicht das Tablet aus der Rang­liste.

Das Galaxy-A-Event startet bald.