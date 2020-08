Schnäppchen? Samsung Galaxy A21s bei mobilcom-debitel

Ein Quad-Kamera-Phablet von Samsung für unter 160 Euro? Ein neuer Deal von mobilcom-debitel macht es ab kommendem Sonntag möglich. Der Provider bietet das Galaxy A21s vom 16. bis zum 19. August für 156,69 Euro ohne Vertrag an. Anfang Juni kam das Einstei­ger­mo­dell für 209 Euro in den Handel. Neben dem groß­zü­gigen Display (6,5 Zoll) ist der 5000 mAh messende Akku ein großer Plus­punkt des Smart­phones. Wir haben das Angebot von mobilcom-debitel vergli­chen und verraten Ihnen, ob es sich lohnt.

Samsung Galaxy A21s für unter 160 Euro

Das Galaxy A21s in voller Pracht

Samsung

Mitt­ler­weile offe­riert der südko­rea­ni­sche Konzern durchaus fair ausge­stat­tete Mobil­ge­räte im unteren Preis­seg­ment. Das Galaxy A21s ist beson­ders für preis­be­wusste Fans großer Displays und viel­sei­tiger Kameras geeignet. Mit Weit­winkel (48 MP), Ultra­weit­winkel (8 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 2 MP) ist das Produkt für viele Foto­grafie-Szena­rien geeignet. Wie gewohnt purzelt auch dieses Android-Smart­phone schnell im Preis, so wird die UVP merk­lich unter­boten. mobilcom-debitel startet sein Angebot für das Galaxy A21s pünkt­lich um Mitter­nacht von Samstag auf Sonntag. Aber fährt man bei dem Provider tatsäch­lich am besten?

Je nachdem, ob Sie das Samsung-Handy bei mobilcom-debitel im Internet kaufen, oder es im Laden­ge­schäft erwerben, unter­scheidet sich der finale Preis. Zu den 156,69 Euro im Online­shop gesellen sich 4,95 Euro Versand­kosten, was letzt­end­lich in 161,64 Euro resul­tiert. Die nächst güns­tigste Offerte gibt es beim Amazon-Händler INOLINE, dort schlägt das Galaxy A21s in Weiß mit 164 Euro zuzüg­lich 4,90 Euro Versand zu Buche. Sie zahlen also bei mobilcom-debitel 7,26 Euro (online) respek­tive 12,21 Euro (vor Ort) weniger.

Weitere High­lights des Galaxy A21s

Das Betriebs­system in Form von Android 10 mit der Benut­zer­ober­fläche One UI 2.0 ist zeit­gemäß. Mit dem 2 GHz taktenden Octa-Core-Prozessor des SoC Exynos 850 dürfte die Perfor­mance in den meisten Fällen ausrei­chend sein. An Spei­cher stehen 3 GB RAM und 32 GB Flash (erwei­terbar via microSD) zur Verfü­gung. Das verbaute Modem stemmt LTE bis zur Kate­gorie 7 im Down­load (maximal 300 MBit/s). Selfies fängt das Galaxy A21s mit 13 Mega­pixel ein.

Alle weiteren tech­ni­schen Details finden Sie bei uns im Daten­blatt zum Samsung Galaxy A21s.

