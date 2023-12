Galaxy A15 (5G) & Galaxy A25 5G: Bessere Einsteigerklasse

Samsung will wohl noch das Weih­nachts­geschäft für seine neue Einstei­ger­klasse mitnehmen, denn Galaxy A15, Galaxy A15 5G und Galaxy A25 5G kommen in den Handel.

Kurz vor dem Jahres­ende hat Samsung mit dem Galaxy A15, dem Galaxy A15 5G und dem Galaxy A25 5G ein Trio von Einsteiger-Smart­phones vorge­stellt. Insbe­son­dere die beiden erst­genannten Modelle wurden aufge­bohrt. Erst­mals in der Galaxy-A1x-Serie findet ein Super-AMOLED-Display Verwen­dung. Den Spei­cher hat die Firma dras­tisch erhöht. Ferner lassen sich Galaxy A15 und Galaxy A15 5G schneller (25W) aufladen. Android 14 ist auf dem Duo vorin­stal­liert. Das Galaxy A25 wartet mit einer 120-Hz-Anzeige und einer besseren Kamera auf. Preis­lich starten die Neulinge ab umge­rechnet 190 Euro.

Samsung hat Galaxy A15 (5G) enthüllt

Links Galaxy A15 (5G), rechts Galaxy A25 5G

Samsung

Datenblätter Samsung Galaxy A25 5G

Eigent­lich rech­neten Tipp­geber damit, dass der südko­rea­nische Hersteller seine neuen Einstei­ger­modelle erst Anfang 2024 vorstellt. Mit der spon­tanen Enthül­lung seiner jüngsten Budget-Smart­phones hat die Firma gezeigt, dass sie noch über­raschen kann. Galaxy A15 und Galaxy A15 5G treten die Nach­folge des im Januar einge­führten Galaxy A14 5G und des im März einge­führten Galaxy A14 an. Hatte das Galaxy A14 5G dem Galaxy A14 außer dem modernen Mobil­funk und dem besseren SoC noch ein 90-Hz-Panel voraus, ist diesmal abseits des Funk­moduls der Daten­platz der größte Unter­schied. Das Galaxy A15 hat 128 GB, das Galaxy A15 5G sogar 256 GB Flash.

Eine 256-GB-Vari­ante des LTE-Modells soll es aber geben. Der RAM beträgt stets 8 GB. Im Vergleich zu den Vorgän­gern startet das Galaxy A15 mit doppeltem Flash und RAM, das Galaxy A15 5G mit vier­fachem Flash und doppeltem RAM. Erfreu­lich ist auch das 6,5 Zoll große Super-AMOLED-Display mit 90 Hz und 2340 mal 1080 Pixel. Zwar weicht das SoC Dimen­sity 6100+ des Galaxy A15 5G nament­lich vom Helio G99 des Galaxy A15 ab, es handelt sich aber um dieselbe Platt­form mit und ohne 5G. Eine 50-MP-Weit­winkel-Kamera, ein 50-MP-Ultra­weit­winkel-Modul und 2-MP-Makro sind hinten verbaut. Der Akku misst 5000 mAh.

Galaxy A25 5G wurde eben­falls aufge­wertet

Das Galaxy A24 4G kam nicht zu uns nach Deutsch­land, da der Nach­folger stan­dard­mäßig 5G an Bord hat, sieht es bei diesem besser aus. Samsung spen­diert dem Handy ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit Full HD+ und 120 Hz. Kurios: die güns­tigste Vari­ante des Galaxy A25 5G kommt mit weniger RAM (6 GB) als das Galaxy-A15-Duo daher. Die 8 GB Arbeits­spei­cher gibt es nur gegen Aufpreis. Stan­dard­mäßig sind 128 GB Flash enthalten. Ein opti­scher Bild­sta­bili­sator und 8 MP bei der Ultra­weit­winkel-Einheit zählen zu den Vorzügen. Außerdem hat das Handy den schnel­leren Chip­satz Exynos 1280 an Bord.

Preis und Verfüg­bar­keit von Galaxy A15 (5G) / A25 5G

Die Produkt­vor­stel­lung war für den viet­name­sischen Markt. Dort erscheint das Galaxy A15 ab 4 990.000 Dong (umge­rechnet etwa 191 Euro) und das Galaxy A15 5G für 6.290.000 Dong (circa 240 Euro). Für das Galaxy A25 5G möchte Samsung 6.590.000 Dong, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs 252 Euro entspricht. Ab dem 16. Dezember sind die Smart­phones in Vietnam erhält­lich. Hier­zulande werden die Euro­preise sicher­lich aufgrund der Steuern und anderen Faktoren abwei­chen. Wann Galaxy A15, Galaxy A15 5G und Galaxy A25 5G bei uns erscheinen, erfahren wir wohl in den kommenden Wochen.

Während die neuen Samsung-Handys noch OneUI 6.0 haben, steht schon OneUI 6.1 vor der Tür.