Samsung: Galaxy A14 ist offiziell, A34 & A54 folgen bald

Mit dem Galaxy A14 gibt es bald Nach­schub für die Smart­phone-Einstei­ger­klasse. Samsung hat das Budget-Mobil­telefon vorge­stellt. Infor­mationen zu Preis und Verfüg­bar­keit bleibt uns der Hersteller noch schuldig. Das Handy wird güns­tiger als das Schwes­ter­modell Galaxy A14 5G sein und eine entspre­chend ange­passte Ausstat­tung bieten. So gibt es nur 60 Hz anstatt 90 Hz, aber weiterhin Full HD+ auf 6,6 Zoll. Ein Tipp­geber infor­miert zudem, dass die höher­prei­sigen Modelle Galaxy A34 und Galaxy A54 am 15. März enthüllt werden könnten.

Für den kleinen Geld­beutel: Galaxy A14

So sieht das Galaxy A14 aus

Samsung Nächsten Monat wird das bereits vorge­stellte Galaxy A14 5G den Handel errei­chen, wer den modernen Mobil­funk nicht benö­tigt und Geld sparen möchte, kann auf das Galaxy A14 warten. Dieses wird auf der malay­sischen Samsung-Inter­net­seite präsen­tiert. Aller­dings dürfte das Smart­phone mit hoher Wahr­schein­lich­keit auch Deutsch­land errei­chen. Schließ­lich hat es die LTE-Version des Galaxy A13 eben­falls zu uns geschafft. Mit 60 Hz aktua­lisiert das PLS-LCD des Galaxy A14 Inhalte nicht so flott wie das 90-Hz-Panel des 5G-Modells.

Dank 2408 mal 1080 Pixel bleibt die Anzeige weiterhin scharf (400 ppi). In einer Wasser­tropfen-Notch des 6,6-Zoll-Bild­schirms steckt eine 13-MP-Selfie-Knipse. Die rück­sei­tige Kamera-Ausstat­tung empfinden wir beim Galaxy A14 besser als beim Galaxy A14 5G. So gibt es Weit­winkel (50 MP) und Makro (2 MP), jedoch eine Ultra­weit­winkel-Einheit (5 MP) anstatt des frag­wür­digen Tiefen­sen­sors. Das SoC Helio G80 der LTE-Ausgabe rechnet merk­lich lang­samer als das Dimen­sity 700 der 5G-Ausgabe. Einen 5000-mAh-Akku, USB C, 128 GB Flash, 6 GB RAM und Android 13 hat das Galaxy A14 außerdem parat.

Galaxy A34 und Galaxy A54 nahen

Am 17. März 2022 stellte Samsung das Galaxy A33 und das Galaxy A53 vor, die nächste Gene­ration könnte diesmal schon zwei Tage früher das Licht der Welt erbli­cken. Der meist gut infor­mierte Bran­chen­kenner Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks will von einer zuver­läs­sigen Quelle erfahren haben, dass das Galaxy A34 und das Galaxy A54 am 15. März enthüllt werden. Bei diesen Modellen ist 5G stan­dard­mäßig an Bord.

