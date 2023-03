Schnäppchen-Check: Galaxy A13 5G ab morgen bei Aldi

Ab morgen hat Aldi das Galaxy A13 5G im Angebot. Das mit modernem Mobil­funk ausge­stat­tete Smart­phone schlägt dort mit 179 Euro zu Buche. Selbst­redend ist das Aldi Talk Starter-Set wieder mit an Bord. Für den Einstieg in die Welt der fünften Mobil­funk­genera­tion könnte dieses Handy durchaus einen Blick wert sein. Über­dies ist die hohe Aktua­lisie­rungs­rate von 90 Hz des 6,5-Zoll-Displays erfreu­lich. Häufig an die Steck­dose muss das Galaxy A13 5G dank 5000 mAh messenden Akku nicht. Ob das Aldi-Angebot fair ist, verrät unser Schnäpp­chen-Check.

Galaxy A13 5G ab Donnerstag bei Aldi

So sieht das Galaxy A13 5G aus

Samsung, Aldi

Samsung Galaxy A13 5G Datenblatt

[ Angebot ]

Wenn Sie morgen ohnehin einkaufen wollten, könnte zusätz­lich zu den benö­tigten Lebens­mit­teln ein Smart­phone in den Einkaufs­wagen wandern. Aldi Nord und Aldi Süd haben ab dem 30. März nämlich das Galaxy A13 5G vor Ort im Sorti­ment. Samsung selbst spricht für dieses Mobil­gerät eine UVP in Höhe von 229 Euro aus. Aldi veran­schlagt 179 Euro. Es handelt sich um die Version mit 64 GB. Ein fairer Deal? Das haben wir per Preis­ver­gleich erör­tert. Sowohl bei buyzoxs als auch bei Medi Max bekommen Sie das Handy ein wenig güns­tiger. Nämlich für jeweils knapp 176 Euro.

Aller­dings sollte man dabei beachten, dass es beim Aldi-Angebot das Aldi Talk Starter-Set im Wert von 9,99 Euro kostenlos dazu gibt. Dieses beinhaltet ein Start­gut­haben in Höhe von zehn Euro. Keine Angst, einen Vertrag halsen Sie sich nicht auf. Es ist ein optional nutz­bares Prepaid-Produkt. Das Galaxy A13 5G kommt mit einer Herstel­ler­garantie von zwei Jahren.

Gab es das Handy nicht erst kürz­lich bei Aldi?

Even­tuell haben Sie unseren Artikel über das Galaxy A13 gelesen, das im Februar bei Aldi ange­boten wurde. Dabei handelt es sich nicht um dasselbe Smart­phone. Das Galaxy A13 5G hat nämlich den namens­gebenden 5G-Funk an Bord, welcher der Stan­dard­vari­ante fehlt. Die Displayauf­lösung des Galaxy A13 5G ist mit 1600 mal 720 Pixel zwar nied­riger, Bild­läufe sind dank 90 Hz aller­dings geschmei­diger. Zudem besitzt das ab morgen bei Aldi erhält­liche Modell einen schnel­leren Prozessor und Grafik­chip durch den Chip­satz Dimen­sity 700. Ledig­lich auf die Ultra­weit­win­kel­kamera müssen Sie verzichten.

Beim Aldi-Talk-Starter-Set können Neukunden momentan die All-Net-Flat mit 12 GB für zehn Euro anstatt 18 Euro buchen.