Samsung Galaxy A04s bei Aldi: Lohnt sich der Kauf?

Seit heute hat Aldi Nord das Samsung Galaxy A04s im Angebot. Das Einsteiger-Smart­phone schlägt dort mit 129 Euro zu Buche. Käufer erhalten aber nicht nur das Handy und das obli­gato­rische Aldi-Talk-Starter-Set, sondern auch noch eine kosten­lose Schutz­hülle dazu. Wer diese nicht benö­tigt, kann durch einen Kauf bei Aldi Talk zehn Euro sparen.

Gene­rell geht die Ausstat­tung des Budget-Smart­phones gemessen am Preis in Ordnung. Wir haben den Schnäpp­chen-Check voll­zogen und verraten Ihnen, ob sich das Angebot des Galaxy A04s bei Aldi Nord lohnt.

Galaxy A04s gibt es derzeit bei Aldi

Das Galaxy A04s in voller Pracht

Bild: Aldi Nord / Samsung

Samsung führte im September 2022 sein güns­tigstes aktu­elles Smart­phone ein. Es wurde eine UVP in Höhe von 169 Euro für das Galaxy A04s ausge­wiesen. Zehn Monate später unter­bietet das Handy hier­zulande oftmals im Preis­ver­gleich die 120-Euro-Marke. Beim nächsten Besuch von Aldi Nord müssten Sie 129 Euro für das Galaxy A04s zahlen. Ist das Angebot also zu teuer? Berück­sich­tigt man das Aldi Talk-Starter-Set im Wert von 9,99 Euro und die trans­parente Schutz­hülle im Wert von sieben Euro, hat der Discounter einen guten Deal parat. Benö­tigen Sie die Drein­gaben nicht, bietet sich ein Kauf bei Aldi Talk an. Dort kostet das Handy 119 Euro. Versand­kosten entstehen bei beiden Ange­boten nicht.

Am güns­tigsten hat das Galaxy A04s der Amazon-Händler DAMARS im Sorti­ment. Er veräu­ßert das Smart­phone für 116,99 Euro und berechnet eben­falls keine Liefer­pau­schale. Den zweit­güns­tigsten Kosten­faktor gibt es beim Amazon-Händler Maria’s Retail Shop SRL. Dieser verlangt 118 Euro, der Versand ist kostenlos. Die Ersparnis bei konkur­rie­renden Händ­lern ist im Vergleich zu Aldi Nord und Aldi Talk also über­schaubar.

Was kann das Galaxy A04s?

Trotz des nied­rigen Preises ist ein flottes Display mit 90 Hz verbaut. Dieses misst 6,5 Zoll und löst mit HD+ auf. Eine Triple-Kamera inklu­sive 50-MP-Weit­winkel samt schnellem Phasen-Auto­fokus, 32 GB Flash und ein 5000 mAh messender Akku zählen zur weiteren Ausstat­tung. Ins mobile Internet geht es maximal mit LTE, ein 5G-Modem ist nicht verbaut. Für 149,99 Euro erhalten Sie aber schon das Galaxy A13 mit Full-HD-Display, Gorilla-Glass-Schutz, Ultra­weit­winkel-Kamera und höher auflö­sender Front­kamera (8 MP anstatt 5 MP).

Wirt­schaft­lich sah es bei Samsung zuletzt nicht ganz so gut aus.