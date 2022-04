Galaxy A03 bei Aldi: Fragwürdig trotz günstigem Preis

Ab Donnerstag, 28. April, hat Aldi Süd das Einsteiger-Smart­phone Galaxy A03 im Vergleich zur UVP um 21 Euro rabat­tiert im Angebot. Daraus resul­tiert ein Kosten­faktor von 129 Euro. Ausge­stattet ist das Galaxy A03 unter anderem mit einem 6,5 Zoll messenden IPS-Display und einem 5000 mAh fassenden Akku.

Oftmals kann man beim bekannten Discounter gegen­über anderen Händ­lern ein wenig Geld bei solchen Aldi-Aktionen sparen. Wir erklären, warum sich dieser Deal aller­dings über­haupt nicht lohnt.

Galaxy A03 ab Ende April bei Aldi Süd

So sieht das Galaxy A03 aus

Bild: Samsung/Aldi Die Süd-Filialen der Super­markt­kette nehmen am 28. April Samsungs vor fünf Monaten einge­führtes Budget-Handy in ihr Sorti­ment auf. Nur 129 Euro anstatt 150 Euro für ein Samsung-Smart­phone klingt zunächst verlo­ckend. Bei genauer Betrach­tung weist das Galaxy A03 aber selbst für das Einsteiger-Segment Ausstat­tungs­lücken auf, die Käufer frus­trieren könnten. Es gibt kein NFC, das unkom­pli­zierte Koppeln von bestimmtem Zubehör oder lokale Zahlungen via Smart­phone entfallen somit. Mit Micro-USB besitzt das Handy einen veral­teten Lade­anschluss. Ferner bremst der Chip­satz Unisoc T606 das Galaxy A03 aus.

Das Galaxy A03s (man beachte das „s“) hat Aldi Talk für eben­falls 129 Euro im Angebot. Bei diesem Exem­plar gibt es NFC und USB Typ C. Außerdem ist ein weiteres Kamera-Objektiv vorhanden. Neben Weit­winkel und Tiefen­sensor gibt es ein 2-MP-Makro-Modul. Leider griff Samsung bei der s-Vari­ante des Galaxy A03 noch tiefer in die SoC-Motten­kiste. Das aus 2018 stam­mende MediaTek Helio P35 unter­bietet die Perfor­mance des Unisoc T606. Außerdem gibt es nur 32 GB Flash. Falls Ihnen eine gute Kamera wich­tiger als die Arbeits­geschwin­dig­keit ist, wäre das Galaxy A12 (unter 160 Euro) eine Alter­native.

Galaxy A03 bei Aldi mit Abstand am güns­tigsten

Allzu begeis­tert sind wir vom Galaxy A03 an sich also nicht. Dennoch bleibt fest­zuhalten, dass Aldi Süd das Mobil­gerät ab dem 28. April, zumin­dest laut aktu­ellem Preis­ver­gleich, am güns­tigsten offe­riert. Erst der Shop Future-X folgt mit einem Kosten­faktor von 162,59 Euro.

Ein weiterer Vorteil des Aldi-Deals ist das enthal­tene Aldi-Talk-Starter-Set im Wert von zehn Euro. Doch selbst diese Drein­gabe entschä­digt kaum für das fehlende NFC und den Micro-USB-Stan­dard.

Immerhin konnte Aldi Talk die Bera­tungs­qua­lität auf „gut“ stei­gern.