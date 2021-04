Schnäppchen-Check: Galaxy A02s im "Mega Pack" bei Lidl

Lidl hat ein neues „Mega Pack“ eines Samsung-Smart­phones im Sorti­ment, diesmal handelt es sich um das Galaxy A02s. Das Mobil­gerät ist nicht zu verwech­seln mit dem Galaxy A02e, welches eben­falls bei diesem Händler zum selben Preis von 149 Euro offe­riert wird. Für das Galaxy A02s spre­chen im Vergleich zum Schwes­ter­modell das größere Display (6,5 Zoll) und der üppige Akku (5000 mAh). Zusätz­lich zum Stan­dard­zubehör legt Lidl ein Display-Schutz­glas und eine Schutz­hülle bei. Außerdem wird ein Lidl Connect Star­ter­paket mitge­lie­fert. Lohnt sich der Deal?

Was bietet das Galaxy A02s?

Galaxy A02s mit Zubehör bei Lidl

Lidl

Das güns­tige Samsung-Handy kam erst zum Jahres­anfang auf den Markt. Es eignet sich für Anwender, denen viel Display für möglichst wenig Geld am wich­tigsten ist. Auf dem 6,5 Zoll messenden PLS-LCD tummeln sich 1600 x 720 Pixel (HD+). Die daraus resul­tie­renden 270 ppi stellen keinen Schärfe-Rekord auf, gehen aber gemessen am Preis noch in Ordnung. Die Octa-Core-CPU des SoC Snap­dragon 450 taktet mit 1,8 GHz. Somit hat das Galaxy A02s dem Galaxy A02e eine um 0,7 Zoll größere Bild­schirm­dia­gonale und eine um 200 MHz höhere Prozessor-Takt­rate voraus.

Das Kamera-Setup des Galaxy A02s setzt sich aus 13 MP (Weit­winkel), zweimal 2 MP (Makro und Tiefen­sensor) sowie einer 5-MP-Selfie-Knipse zusammen. Als Betriebs­system findet Android 10 Verwen­dung. Die Akku­kapa­zität beträgt statt­liche 5000 mAh. LTE, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 4.2, GPS, NFC und USB Typ C zählen zu den Schnitt­stellen des Einsteiger-Smart­phones.

Galaxy A02s: Die Lidl-Offerte im Preis­ver­gleich

Lidl offe­riert die Ausgabe mit 32 GB Flash (erwei­terbar) und 3 GB RAM zu einem Kosten­faktor von 149 Euro. Zusätz­lich wird eine Liefer­pau­schale in Höhe von 4,95 Euro erhoben. Ab sofort ist das Galaxy A02s auf der Webseite des Discoun­ters erhält­lich, in zehn Tagen folgen die Filialen. Ein Blick auf konkur­rie­rende Online­shops enthüllt, dass das Produkt in der genannten Konfi­gura­tion bereits für 129 Euro versand­kos­ten­frei bei cool blue über den virtu­ellen Laden­tisch wandert. Ist das Lidl-Angebot also schlecht?

Das kommt ganz darauf an, ob Sie Inter­esse an den mitge­lie­ferten Drein­gaben haben. Für das origi­nale Zubehör in Form des Display-Schutz­glases und des Soft-Clear-Covers fallen zusam­men­gerechnet circa 20 Euro an. Kalku­liert man das Lidl Connect Star­ter­paket mit ein, entsteht ein Gesamt­wert der Extras von rund 30 Euro. Wird also vom „Mega Pack“ Gebrauch gemacht, bietet sich der Lidl-Deal an, ansonsten können Sie das pure Galaxy A02s anderswo güns­tiger erstehen.

