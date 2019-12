Galaxy A 2020: Präsentation findet am 12. Dezember statt

Zum Jahres­ende hin hat Samsung noch ein Ass im Ärmel, nämlich die Vorstel­lung seiner 2020er Galaxy-A-Serie. Die ersten nächst­jährigen Mittel­klas­semo­delle des Herstel­lers werden am 12. Dezember 2019 offi­ziell enthüllt. Mit einem Teaser-Video ruft das Unter­nehmen wich­tige Produkte dieser Smart­phone-Reihe ins Gedächtnis und hebt die Foto­grafie-Eigen­schaften hervor. Die Beschrei­bungen im Clip lassen sich aufgrund der viet­name­sischen Texte aller­dings nur teil­weise deuten. Im Video ist ein Mobil­gerät zu erkennen, bei dem es sich um das Galaxy A51 oder Galaxy A71 handeln könnte.

Sehen wir hier das Galaxy A51 oder das Galaxy A71? Sehen wir hier das Galaxy A51 oder das Galaxy A71?

Mit der Neuin­terpre­tation von Samsungs Mittel­klasse-Smart­phones hat der Hersteller bei den Konsu­menten einen Nerv getroffen. Ein modernes Design und brauch­bare Kamera-Features zeichnen viele der 2019er Modelle aus. Das Unter­nehmen will 2020 an diesen Erfolg anknüpfen und kündigt in seinem viet­name­sischen YouTube-Kanal die Präsen­tation der nächsten Galaxy-A-Genera­tion an.

Im knapp einmi­nütigen Video führt der Konzern durch eine Reise der jüngsten Serien-Historie. Im Fokus stehen dabei immer die Kamera-Merk­male. So habe man bereits mit dem Galaxy J7 Prime (2017) / J7 Pro (2017) gute Fotos bei schwie­rigen Licht­bedin­gungen schießen können. Das im selben Jahr erschie­nene Galaxy J7+ sei hingegen ein Selfie-Experte gewesen. Galaxy A6 und Galaxy A6+ werden ihrer­seits für ihre Bokeh-Effekte und Aufnahmen bei Nacht gelobt. Die 120-Grad-Ultra­weit­winkel-Knipse des Galaxy A7 (2018) hat Grup­penbilder aufge­wertet. Auch die Quad-Kamera des Galaxy A9 (2018) findet Erwäh­nung.

Schließ­lich endet der kurze Werbe­film mit einer Silhou­ette eines Smart­phones, bei dem es sich um das Galaxy A51 oder Galaxy A71 handeln könnte.

Erstes potenzielles Pressefoto des Galaxy A51 Erstes potenzielles Pressefoto des Galaxy A51

Passend zur Ankün­digung der Galaxy-A-Vorstel­lung hat sich Bran­chen­insider Evan Blass alias @evleaks zu Wort gemeldet. Auf Twitter veröf­fent­lichte er ein Foto, welches das Galaxy A51 zeigen soll. Das mittige Kamera-Loch sah man bereits bei anderen Samsung-Produkten wie dem Galaxy Note 10 und es wird wahr­schein­lich auch im Galaxy S11 Einzug halten. Ansonsten wurde nicht nur der seit­liche und obere Rahmen, sondern auch das Kinn des Galaxy A51 recht schmal gestaltet.