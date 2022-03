Fußball-WM 2022: Nur MagentaTV zeigt alle Spiele live

Am 1. April werden die Gruppen für die im Herbst statt­fin­dende FIFA Fußball WM 2022 ausge­lost. Das Turnier findet ab 21. November in Katar statt. Die Deut­sche Telekom hatte sich bereits im vergan­genen Jahr die Über­tra­gungs­rechte gesi­chert. Dank einer Verein­barung mit ARD und ZDF kann MagentaTV somit als einzige TV-Platt­form in Deutsch­land alle Spiele live über­tragen.

Nach der EURO 2020 zeigt das IPTV- und Strea­ming­angebot der Telekom somit das zweite große, inter­natio­nale Fußball-Turnier live. 16 der insge­samt 64 Begeg­nungen werden ausschließ­lich bei MagentaTV zu sehen sein. Die anderen Partien werden parallel zu MagentaTV auch von ARD und ZDF gezeigt. Neben Mode­rator Johannes B. Kerner sind erneut Experte Michael Ballack und Kommen­tator Wolff Fuss dabei.

Fußball-WM bei MagentaTV

Foto: Telekom "Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußball­fans das umfang­reichste WM-Paket auf dem deut­schen Markt. Das sind über 200 Stunden Live-Programm", sagt Michael Hags­pihl, Senior Vice Presi­dent Global Stra­tegic Projects and Marke­ting Part­nerships der Telekom. "Alle Spiele in bester Bild­qua­lität, ein inter­essantes Rahmen­pro­gramm, präsen­tiert von einem Top-Team um Johannes B. Kerner. Nach der erfolg­rei­chen Über­tra­gung der EM im vergan­genen Jahr werden wir auch die WM in best­mög­licher Qualität nach Deutsch­land bringen."

Bis zu 14 Stunden pro Tag Live-Bericht­erstat­tung

Die Telekom will als Partner von DFB und Natio­nal­mann­schaft bis zu 14 Stunden pro Tag von der Fußball-Welt­meis­ter­schaft berichten. Neben den Spielen selbst plant MagentaTV unter anderem Hinter­grund­berichte, Inter­views und Live-Schalten nach Katar. Zu den 16 Spielen, die die Telekom in Deutsch­land exklusiv über­trägt, gehören zwei Achtel­finals, ein Vier­tel­finale und das Spiel um den dritten Platz.

Das gesamte WM-Programm wird von MagentaTV auch in UHD-Qualität über­tragen. Wie bei der im vergan­genen Jahr nach­geholten EURO 2020 fallen für Telekom-TV-Kunden keine Extra-Kosten für den Empfang der Über­tra­gungen von der FIFA Fußball WM 2022 an. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Zuschauer echtes IPTV über einen Fest­netz­anschluss der Telekom oder aber MagentaTV als Strea­ming­dienst nutzt.

Die Telekom will am 1. April auch von der Grup­pen­aus­losung zur Fußball-Welt­meis­ter­schaft berichten. Die Über­tra­gung mit Wolff Fuss und Michael Ballack startet um 17.30 Uhr und ist über den Sender #dabeiTV bei MagentaTV zu sehen. Thomas Wagner wird als Live-Reporter vor Ort mit exklu­siven Inter­views erste Reak­tionen zur Auslo­sung einfangen.

In einer weiteren Meldung haben wir über ein Soft­ware-Update für MagentaTV berichtet.