MagentaTV: Alle Fußball-WM-Spiele live und in UHD

In knapp zwei Monaten, am 20. November, wird die FIFA Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2022 in Katar eröffnet. Die Deut­sche Telekom hatte sich früh­zeitig die Über­tra­gungs­rechte an allen 64 WM-Spielen gesi­chert. Fußball-Fans, die alle Begeg­nungen sehen möchten, kommen an MagentaTV nicht vorbei. 16 Spiele zeigt die Telekom in ihrem IPTV- und Strea­ming­dienst exklusiv. Das heißt, von diesen Partien wird es im Free-TV allen­falls Zusam­men­fas­sungen zu sehen geben. Telekom stellt WM-Programm vor

Quelle: Telekom Jetzt hat die Telekom bekannt­gegeben, wie die Bericht­erstat­tung von der Fußball-Welt­meis­ter­schaft aussehen wird. Drei paral­lele TV-Kanäle sollen bei MagentaTV zum Einsatz kommen: FUSSBALL.TV 1 bis 3. Das erste dieser Programme ist bereits auf Sendung, um Fans mit Rück­bli­cken und Ausbli­cken auf das bevor­ste­hende Turnier einzu­stimmen. Bis zu 14 Stunden tägli­ches Programm sind während der Welt­meis­ter­schaft geplant.

Programm auf drei Kanälen

Auf FUSSBALL.TV 1 will die Telekom die Spiele klas­sisch mit Kommentar zeigen. Auf Kanal 2 gibt es zu ausge­wählten Spielen einen spezi­ellen Taktik-Feed mit Kame­raper­spek­tive aus der Totalen und eigenem Taktik-Kommentar und auf dem dritten Kanal werden lineares TV und Social Media Strea­ming kombi­niert. Die Fußball Influ­encer Pascal und Marcel Gurk begrüßen im MagentaTV Social Media Studio täglich Gäste und werden gemeinsam mit diesen die Spiele als Reac­tion Stream verfolgen. An den finalen Grup­pen­spiel­tagen mit Paral­lel­spielen steht zudem eine Konfe­renz-Option zur Verfü­gung. MagentaTV zeigt alle WM-Spiele live

Quelle: Telekom Alle Spiele werden in UHD-Qualität ange­boten. Das gilt nicht nur für die Über­tra­gung im IPTV über die Fest­netz­anschlüsse der Telekom, sondern auch für das Strea­ming über belie­bige Inter­net­zugänge. Für den UHD-Empfang wird neben einem passenden Fern­seher auch ein Empfangs­gerät von der Telekom voraus­gesetzt (Media Receiver 401, 201, 601 Sat, MagentaTV Box/MagentaTV Box Play, MagentaTV One, MagentaTV Stick). Über Smart-TV-Apps, Apple TV, Fire TV, Tablet und Smart­phone ist die Qualität auf Full-HD begrenzt. Eben­falls voraus­gesetzt wird ein ausrei­chend dimen­sio­nierter Internet-Zugang. Die Telekom empfiehlt mindes­tens 50 MBit/s.

Das ist das WM-Team der Telekom

Wie die Telekom weiter mitteilte, wird Johannes B. Kerner das WM-Programm von MagentaTV an allen Spiel­tagen live aus dem Studio in Isma­ning mode­rieren. An seiner Seite kommt der ehema­lige DFB-Kapitän Michael Ballack als Experte zum Einsatz. Weitere Mode­ratoren sind Anett Sattler, Sascha Bander­mann und Anna Kraft. Zum Experten-Team gehören zudem unter anderem die ehema­lige Natio­nal­spie­lerin Tabea Kemme, Hertha-BSC-Geschäfts­führer Fredi Bobic, der zwei­malige Cham­pions League-Sieger Javi Martinez, Bundes­liga-Profi Lars Stindl, Vize-Welt­meister und Südame­rika-Experte Martin Demi­chelis und als Schieds­rich­ter­experte Patrick Ittrich. Die Taktik-Analysen präsen­tiert Jan Henkel gemeinsam mit dem ehema­ligen Bundes­liga­trainer Manuel Baum und Tobias Schwein­steiger. Zusätz­lich als Social Media Host im Studio ist der TikToker Paul Fischer (@paulomuc). Telekom-WM-Studio

Foto: Telekom Neben Wolff Fuss werden Marco Hage­mann, Jan Platte, Jonas Fried­rich, Markus Höhner, Chris­tina Rann, Chris­tian Straß­burger, Benni Zander und Alex­ander Klich die Spiele kommen­tieren. Anna Sara Lange soll als Field-Repor­terin für haut­nahe Eindrücke direkt vom Spiel­feld-Rand sorgen. Lisa Ramuschkat greift Fan-Themen sowie kultu­relle Themen auf und Thomas Wagner berichtet aus dem DFB-Quar­tier.

WM-Programm bei MagentaTV

Während der Grup­pen­phase beginnt der Programmtag bei MagentaTV jeweils schon um 9 Uhr. In der Sendung "Warm Up" sollen die Zuschauer Rück- und Ausblicke bekommen. Von 10 bis 22.15 Uhr heißt es "WM Live". Alle Spiele werden inklu­sive Vorbe­richten, Analysen, Experten-Talks und Inter­views gezeigt. Den Abschluss eines Sende­tages bildet das Format "Nach­spiel­zeit", in dem Ruth Hofmann und Jonas Hummels von 22.15 bis 23 Uhr in der Studio Lounge gemeinsam mit Gästen auf den WM Tag blicken. Telekom-TV-Chef Arnim Butzen: "Wir wollen bei MagentaTV besondere Fußball-Momente mit dem besten Rahmenprogramm kombinieren"

Quelle: Telekom Für mindes­tens ein Spiel pro Tag plant MagentaTV eine "WM Live Reac­tion Show". Dabei laufen Live-Spiel und Mode­ration im Split - ergänzt durch einen Chat. Damit will die Telekom vor allem eine jüngere Ziel­gruppe anspre­chen. In der "Goal­zone" bekommen die Zuschauer zudem eine Live-Konfe­renz als verbin­dendes Element zweier Spiele inklu­sive Einord­nung der Begeg­nungen und Erläu­terungen zur Auswir­kung auf die jewei­ligen Gruppen.

MagentaTV ab 10 Euro im Monat

Wer MagentaTV nutzen möchte, benö­tigt auch ein passendes Abon­nement. Einstiegs­ange­bote sind ab 10 Euro pro Monat erhält­lich, mit der Möglich­keit, monat­lich kündigen zu können. Entscheidet sich ein Telekom-Kunde für eine TV-Option mit zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit, so kann MagentaTV im ersten halben Jahr ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden. Recht­zeitig zum WM-Start will die Telekom Hard­ware-Ange­bote unter­breiten, zu denen das Unter­nehmen jetzt noch keine Details genannt hat.

Wie berichtet, hat die Telekom erst vor wenigen Tagen einen neuen MagentaTV-Tarif vorge­stellt.