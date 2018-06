Gratis-Surfen zur WM auch bei EDEKA smart und FCB Mobil

Wie berichtet bietet die Deutsche Telekom für ihre Mobilfunkkunden eine spezielle Aktion zur heute startenden Fußball-Weltmeisterschaft an. An allen Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft sowie zum heutigen Eröffnungsspiel, zu beiden Halbfinal-Spielen und am Tag des Endspiels haben Interessenten die Möglichkeit, eine kostenlose Tages-Flatrate für den mobilen Internet-Zugang zu buchen.

Neben der Telekom selbst gilt die Aktion auch für Kunden von EDEKA smart und FCB Mobil. Für Marken wie congstar, Penny Mobil oder ja!mobil wird die Gratis-Surf-Flatrate hingegen nicht angeboten. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich bei EDEKA smart und FCB Mobil nicht etwa um klassische Discounter, sondern um Marken der Telekom Multibrand GmbH handelt. Die Nutzer sind demnach unter dem Strich direkte Telekom-Kunden und profitieren so von der Aktion.

Einige Kunden bleiben außen vor

Gratis-Aktions-Flat auch beim Discounter Die kostenlose Tages-Flatrate kann in allen Postpaid-Tarifen gebucht werden, in denen auch die DayFlat unlimited verfügbar ist, die normalerweise mit einem Preis von 4,95 Euro zu Buche schlägt. Im Prepaid-Bereich gilt das Angebot für alle Kunden, denen regulär die Buchung der DayFlat XXL offensteht. Reine Telefonie-Tarife, die eine voreingestellte Tages-Flatrate für den Internet-Zugang besitzen, bleiben außen vor.

Auch im Postpaid-Bereich gibt es einige Einschränkungen. So kann die Fußball-DayFlat nur in Smartphone-Tarifen gebucht werden, nicht aber in reinen Datenverträgen. Zudem gibt es für Geschäftskunden in Rahmenverträgen Einschränkungen. Wer einen solchen Vertrag nutzt, bekommt nach dem Anmeldeversuch einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

Nutzung volle 24 Stunden möglich

Fußball DayFlat erfolgreich gebucht Gebucht werden kann die kostenlose und im Datenvolumen unlimitierte Option an den genannten Spieltagen jeweils von 00.00 bis 23.59 Uhr. Wie die herkömmliche, kostenpflichtige Tages-Flatrate wird die Berechnung des Datenvolumens ab dem Zeitpunkt der Aktivierung für volle 24 Stunden unterbrochen - nicht schon am jeweiligen Tag um Mitternacht.

Die Buchung der Fußball-Flat ist über die Mein-Magenta-App oder über eine Aktionsseite auf der Telekom-Webseite möglich. Damit sollen Fußball-Fans unterwegs die Möglichkeit haben, die WM-Spiele im Stream zu verfolgen. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wo beispielsweise das Eröffnungsspiel im Fernsehen und per App zu empfangen ist.