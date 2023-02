So viel Datenvolumen wird im Fußball-Stadion verbraucht

Wenn wundert es: Die Fußball-Fans in den 18 Bundes­liga­sta­dien greifen immer stärker und häufiger zu ihren Smart­phones - viele von ihnen sogar mehr­mals während des laufenden Spiels. Tendenz stei­gend.

Das ist das Ergebnis einer exklu­siven Fan-Umfrage, die der Netz­betreiber Voda­fone beauf­tragt hat. In der Hinrunde habe sich der Daten­ver­kehr in den Stadien im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit mehr als verdop­pelt, wie ein Blick ins Voda­fone-Mobil­funk­netz zeigt.

Allianz-Arena auf Platz 1

Das ist die Daten-Rangliste je nach Verein, nicht die Torliste

Grafik: Vodafone Dabei gebe es deut­liche Unter­schiede zwischen den Stadien: An der Spitze der Daten­aus­wer­tung steht die Allianz-Arena - bei den Heim­spielen des FC Bayern München flossen die meisten Daten durch das örtliche Mobil­funk­netz von Voda­fone.

Im Schnitt verbraucht ein Fan alleine bei Voda­fone bei einem Heim­spiel des FC Bayern in den 90 Spiel­minuten eine Daten­menge von 62 Mega­byte - und damit mehr als die Fans aller anderen Bundes­ligisten.

Voda­fone initi­iert Fan-Umfrage

Wie häufig, wozu und an welchem Ort im Stadion verwenden die Zuschauer im Stadion ihr Smart­phone? Das zeigt die von Voda­fone initi­ierte aktu­elle Fan-Umfrage: Während des Stadi­onbe­suchs werden vor allem die Zwischen­stände von anderen Spielen mobil abge­rufen - auch von der Toilette aus. Größter Treiber für den stei­genden Daten­ver­kehr ist aller­dings das Teilen von Fotos und Videos - diese werden nämlich beson­ders gerne mit dem Smart­phone im Stadion erstellt.

Da die Deut­sche Telekom ein wich­tiger Sponsor des FC Bayern ist und das Stadion mit aller­neu­ester 5G-Technik ausge­stattet hat, dürften auch dort die Daten enorm ange­stiegen sein. Aktu­elle Zahlen liegen uns aller­dings nicht vor.

Allianz-Arena: 1400 GB pro Spieltag

Datennutzung in der Hinrunde - je nach Verein

Grafik: Vodafone An der Spitze der Daten­aus­wer­tung steht die "Allianz-Arena" - bei den Heim­spielen des FC Bayern München flossen im Mittel 1400 Giga­byte an Daten am Spieltag durch das Voda­fone-Mobil­funk­netz vor Ort.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Frank­furter Wald­sta­dion ("Deut­sche Bank Park") mit 1000 Giga­byte und das Bremer Weser­sta­dion mit 800 Giga­byte.

Schluss­lichter Frei­burg, Bochum und Augs­burg

Schluss­lichter in diesem Ranking sind die Stadien in Frei­burg, Bochum und Augs­burg. Betrachtet man den Daten­ver­brauch eines einzelnen Fans während des Stadi­onauf­ent­halts, liegen eben­falls die Fans des FC Bayern vorne. Wie oben erwähnt, produ­ziert ein Bayern-Fan bei einem Heim­spiel während des Stadi­onauf­ent­halts durch­schnitt­lich 62 Mega­byte an Daten.

Zum Vergleich: Mit dieser Daten­menge kann ein Fan rund 30 hoch­auf­lösende Fotos in Social-Media-Netz­werke hoch­laden.

Berlin und Köln auf den Plätzen zwei und drei

Auf den Plätzen zwei und drei liegen die Anhänger von Hertha BSC Berlin (57 MB) und dem 1. FC Köln (56 MB). Die Stadi­onbe­sucher in Dort­mund, Frei­burg und Bochum verbrau­chen am wenigsten Daten pro Spiel. Zu beachten ist dabei natür­lich, dass Fußball-Fans ihre Smart­phones in einigen Stadien nicht nur über Mobil­funk­netze, sondern auch über WLAN-Verbin­dungen nutzen.

Auch die Mobil­funk­ver­sor­gung im Stadion spielt eine Rolle. Das höchste Daten­volumen der Hinrunde verzeich­nete Voda­fone am 6. Bundes­liga­spieltag beim Spiel des FC Bayern gegen den VFB Stutt­gart: Das Spiel endete 2:2, rund 1600 Giga­byte an Daten fielen im Verlauf des Spiels an.

Smart­phone wird im Stadion von vielen Zuschauern genutzt

Wie oft, wozu und an welchem Ort verwenden die Zuschauer im Stadion ihr Smart­phone für das mobile Internet? Gemeinsam mit dem Meinungs­for­schungs­unter­nehmen Civey hatte Voda­fone dazu zwischen dem 9. und 16. Februar 2023 in einer reprä­sen­tativen Umfrage 1000 regel­mäßige Stadi­onbe­sucher online befragt. Dabei gaben mehr als 63 Prozent aller Befragten an, im Stadion ihr Smart­phone zu nutzen. Wie oft wird das Smartphone im Stadion genutzt?

Grafik: Vodafone / Civey Voll­kommen auf das Spiel konzen­trieren sich 30 Prozent der Befragten - sie gaben an, das Smart­phone im Stadion "nie" zu benutzen. Rund 13 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie ihr Smart­phone während eines Spiels häufig bis sehr häufig im Stadion zücken. Dies zeigt sich vor allem bei den 18- bis 39-Jährigen. Gele­gent­lich holen das Smart­phone 21 Prozent der Umfra­geteil­nehmer hervor.

Selfies, Fotos und Videos sorgen für stei­genden Daten­ver­kehr

Etwa 42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit dem Smart­phone während des Spiels vor allem Ergeb­nisse von anderen Plätzen abfragen. Begleit­infor­mationen zum Spiel rufen dagegen nur 13 Prozent der Befragten ab.

Zum Erstellen von Selfies, Fotos und Videos nutzen rund 38 Prozent der Befragten ihr Smart­phone - das Teilen in den Sozialen Medien dürfte für den größten Teil des anfal­lenden Daten­ver­kehrs verant­wort­lich sein.

Für den schnellen Austausch mit Freunden über WhatsApp und anderen Messen­gern wird das Smart­phone von etwa 27 Prozent der Befragten genutzt. Etwa elf Prozent der Befragten gaben an, dass sie während des Spiels tele­fonieren.

Warte­schlange? Smart­phone wird überall genutzt

Wo genau wird das Smartphone verwendet?

Grafik: Vodafone / Civey Hervor­geholt wird das Smart­phone vor allem auf der Tribüne (42 Prozent), im Eingangs­bereich (16 Prozent) und an den Verkaufs­ständen (9 Prozent). Zehn Prozent der Befragten gaben an, ihr Smart­phone im Toilet­ten­bereich zu verwenden - große Unter­schiede zwischen Frauen und Männern gab es dabei nicht. Mögli­cher­weise hilft das Smart­phone dabei, die Zeit in der Warte­schlange zu über­brü­cken.

Tanja Richter, Technik-Chefin von Voda­fone-Deutsch­land, stellt fest: "Die Fans nutzen ihr Smart­phone immer mehr, um ihre Eindrücke vom Spiel und von der Stim­mung auf den Rängen mit ihren Freunden zu teilen. Unsere Umfrage zeigt auch, dass sich beson­ders viele Stadi­onbe­sucher per Smart­phone über das Geschehen auf den anderen Plätzen infor­mieren und das Handy vor allem für Chats mit anderen nutzen. Fußball­sta­dion und Smart­phone, das gehört zusammen", ergänzt sie. Smartphone-Nutzung im Station

Bild: Vodafone / Civey

5G-Ausbau in Bundes­liga­sta­dien kommt voran

Ange­sichts der starken Nutzung hat Voda­fone sein Mobil­funk­netz in den 18 Bundes­liga-Stadien ausge­baut. In allen Arenen ist das Breit­band­netz LTE verfügbar. Darüber hinaus bietet Voda­fone bereits 5G-Empfang in Frank­furt, Frei­burg, Bremen, Leipzig, München, Wolfs­burg und Stutt­gart.

Und der Ausbau geht weiter - vor allem im Hinblick auf die "Euro 2024" will Voda­fone das Netz in den EM-Stadien und darüber hinaus weiter ausbauen.

