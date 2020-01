UEFA Nations League 2020 exklusiv bei ARD und ZDF

Die ARD (Das Erste) und das ZDF zeigen 2020 alle Spiele der kommenden UEFA-Nations-League-Saison exklusiv live. Darauf verstän­digten sich die öffent­lich-recht­lichen Sender laut eigenen Angaben mit dem Welt­fußball­verband UEFA. Die Rechte gelten für die Über­tragung über alle rele­vanten Verbrei­tungs­wege, neben Satellit, Kabel und IPTV also auch für das Strea­ming im Internet.

Deutsch­land verbleibt dank neuem Modus in Gruppe A

ARD und ZDF übertragen die Spiele der UEFA Nations League Infolge einer Reform des Modus durch die UEFA im Herbst 2019 verbleibt die deut­sche Natio­nalmann­schaft in Liga A der UEFA Nations League, in der nun statt wie bislang zwölf Mann­schaften 16 Teams antreten. Aus diesem Grund bestreitet Deutsch­land in der Grup­penphase der UEFA Nations League, die zwischen September und November 2020 statt­findet, sechs statt wie bisher geplant vier Spiele. Je drei dieser Begeg­nungen werden gemäß der Verein­barung zwischen UEFA sowie SportA, der Sport­rech­teagentur von ARD und ZDF, live im Ersten und im ZDF zu sehen sein.

ARD-Sport­koor­dinator Axel Balkausky zeigt sich erfreut über die Verab­redung mit der UEFA: "Für uns war es wichtig, dass wir alle deut­schen Spiele in der UEFA Nations League weiterhin exklusiv live in unseren Programmen zeigen können. Das ist uns mit dieser Verein­barung gelungen!"

ZDF-Sport­chef Thomas Fuhr­mann: "Die Verein­barung sorgt für klare Verhält­nisse. Damit ist sicher­gestellt, dass auch zukünftig attrak­tive Länder­spiele der deut­schen Fußball-Natio­nalmann­schaft in der UEFA Nations League bei ARD und ZDF zu sehen sind."

Die Auslo­sung für die Gruppen der UEFA-Nations-League-Saison 2020/21 findet am 3. März 2020 in Amsterdam statt.

Der neue Modus bei der UEFA Nations League hat auch Auswir­kungen auf die Über­tragungen der Länder­spiele beim Privat­sender RTL. Lesen Sie hierzu diesen Beitrag.

