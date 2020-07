Kartellamt: Heftige Kritik an TV-Rechtevergabe für Bundesliga

Das Kartellamt hat die TV-Rech­te­ver­gabe an der Bundes­liga heftig kriti­siert. Sie schlägt die Vergabe der Rechte für die Live-Bericht­erstat­tung eines gesamten Spiel­tags an einen Anbieter oder eine paral­lele Über­tra­gung einzelner Spiele von zwei Anbie­tern vor.

Die Mono­pol­kom­mis­sion für Wett­be­werbs­ent­schei­dungen des Kartell­amtes hat die TV-Rech­te­ver­gabe an der Bundes­liga laut einem Medi­en­be­richt deut­lich kriti­siert. "Tatsäch­lich birgt eine Fokus­sie­rung auf die bloße Auftei­lung der Rechte an mehrere Bieter die Gefahr, dass Verbrau­cher­vor­teile verlo­ren­gehen, Wett­be­werb ausge­schlossen wird und es kumu­liert zu höheren Preisen kommt", steht in einem an diesem Mitt­woch erschei­nenden Haupt­gut­achten der Mono­pol­kom­mis­sion, dem Bera­tungs­gre­mium der Bundes­re­gie­rung. Die umfang­reiche Bewer­tung zu unter­schied­li­chen Fragen der Wett­be­werbs­po­litik in der Wirt­schaft erscheint alle zwei Jahre und lag der Frank­furter Allge­meinen Zeitung (F.A.Z.) vorab vor.

Kartellamt schlägt Alter­na­tive vor

Als Alter­na­tive zur bishe­rigen Verga­be­praxis schlägt die Mono­pol­kom­mis­sion laut der Zeitung die Vergabe der Rechte für die Live-Bericht­erstat­tung eines gesamten Spiel­tags an einen Anbieter oder eine paral­lele Über­tra­gung einzelner Spiele von zwei Anbie­tern vor. Alter­nativ seien auch vereins­be­zo­gene Rech­te­pa­kete (zum Beispiel alle Live-Spiele eines Vereins) vorstellbar, hieß es. "Die No-Single-Buyer-Rule, wie sie das Bundes­kar­tellamt für die Bundes­liga vorsehe, schade sowohl dem Fan als auch der Liga", wird der Münchner Kartell­rechtler Mark-E. Orth zitiert. Für ihn fehle derzeit der Wett­be­werb.

In Sachen Medi­en­rechte der Deut­schen Fußball-Liga (DFL) werde dem Kartellamt empfohlen, die ökono­mi­schen Auswir­kungen der Zentral­ver­mark­tung "insge­samt syste­ma­ti­scher" zu erfassen und "zur besseren wett­be­werb­li­chen Kontrolle" die Zuschauer vor solchen Entschei­dungen zu befragen. Eine solche Erhe­bung unter Fußball­fans habe laut F.A.Z bisher nicht statt­ge­funden. "Die DFL ist bei der zentralen Rech­te­ver­mark­tung ein Mono­po­list und verständ­li­cher­weise an hohen Einnahmen inter­es­siert. Miss­brau­chen darf man ein Monopol aber nicht. Eine kartell­recht­liche Anfor­de­rung ist deshalb, dass auch die Inter­essen der Verbrau­cher gewahrt werden“, sagt Achim Wambach, Vorsit­zender der Mono­pol­kom­mis­sion, auf Anfrage der Zeitung.

Sky und DAZN teilen sich Rechte

Wie mehr­fach berichtet, teilen sich derzeit und auch in der nächsten Rech­te­pe­riode der Bezahl­sender Sky und der Sport­strea­ming­dienst DAZN die Über­tra­gungen der Bundes­liga-Live­spiele über ein Wochen­ende auf. Ein Fußballfan, der seinen Lieb­lings­verein über die Saison durch­ge­hend verfolgen will, benö­tigt beide Abon­ne­ments, um alle Spiele zu sehen. Ein wirk­li­cher Wett­be­werb zwischen den beiden Lizenz­in­haber findet somit nicht statt. Die F.A.Z. merkt noch an, dass auch die DFL als Vermarkter der Spiele wegen der Tren­nung der Live-Pakete Nach­teile erfahren könnte, weil aufgrund des fehlenden Wett­be­werbs unter den Medi­en­un­ter­nehmen um den Konsu­menten die aufsum­mierten Preise für beide komple­men­tären Ange­bote wohl höher lägen als aus einer Hand und somit am Ende weniger Fans Bundes­liga schauten.