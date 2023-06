Telekom: Bald noch mehr Fußball bei MagentaSport

MagentaSport will ab der neuen Saison 2023/24 mehr Exklu­siv­spiele aus der 3. Fußball-Liga zeigen. Weiter gibt es auch zahl­reiche Begeg­nungen live und kostenlos in der ARD.

Die Telekom will über ihren Sport­strea­ming-Dienst MagentaSport ab der neuen Saison 2023/24 mehr Exklu­siv­spiele aus der 3. Fußball-Liga zeigen. Von den insge­samt 380 Partien, die weiterhin alle bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt werden, werden 312 ausschließ­lich bei MagentaSport und MagentaTV über­tragen.

Gleich­zeitig hat die Deut­sche Telekom als Rech­teinhaber an die ARD bis einschließ­lich der Saison 2026/27 ein umfang­rei­ches Live-Spiel-Paket subli­zen­ziert, das es den Öffent­lich-Recht­lichen ermög­licht, jeweils zwei Spiele pro Wochenend-Spieltag für eine Live-Über­tra­gung in der ARD und ihren Dritten Programmen auszu­wählen. Teils zeigt die ARD diese Begeg­nungen auch exklusiv im Strea­ming und nicht im linearen Fern­sehen.

Telekom/ARD: "Gute Zusam­men­arbeit" wird fort­gesetzt

MagentaSport bald mit noch mehr Live-Fußball

Screenshot: teltarif.de, Quelle: magentasport.de "Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schluss-Minute des letzten Spiel­tags beste Unter­hal­tung, viele Über­raschungen, tolle Fans und ehrli­chen Fußball. Unser erfolg­rei­ches Angebot bietet bis 2027 noch mehr Exklusiv-Spiele mit vielen span­nenden Klubs", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, der zum neuen Vertrag mit der SportA erklärt: "Wir haben auch im Inter­esse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay TV und frei empfang­barem Angebot gefunden. Wir schätzen die seit 2017 währende, gute Zusam­men­arbeit mit der ARD und den Dritten Programmen insbe­son­dere in der 3. Liga."

Mehr exklu­sive Spiele

Der Vertrags­abschluss erfolgte über SportA, die Sport­rechte-Agentur von ARD und ZDF, und steht noch unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der bei der ARD zustän­digen Gremien.

Von den insge­samt 380 Spielen der 3. Liga zeigt MagentaSport künftig 312 Partien exklusiv - so viele wie noch nie. Der Haupt­spieltag am Samstag wird neu aufge­setzt: ab 13.45 Uhr laufen nunmehr fünf Partien parallel als Einzel­spiel oder in der Konfe­renz live. Ein Top-Spiel wertet den späten Sams­tag­nach­mittag zusätz­lich auf.

Der Regel-Spieltag am Sonntag wird künftig drei Partien beinhalten. Der Freitag startet wie gewohnt mit dem Top-Spiel mit einer halben Stunde Infor­mationen und Features zum anste­henden Spieltag. Alle engli­schen Wochen werden auch zukünftig exklusiv bei MagentaSport über­tragen.

Fast 25 Millionen Zuschauer

Gegen­über der letzten Saison haben die Zuschauer-Reich­weiten weiter zuge­legt. Fast 25 Millionen verfolgten die 3. Liga live bei MagentaSport. Mit zusätz­lichen Ange­boten und durch die span­nenden Aufar­bei­tungen bei den Vorort-Produk­tionen wurden die Zuschau­erwerte in den Konfe­renzen sogar um 35 Prozent erhöht. Der inhalt­liche Mehr­wert, alle Spiele mit einer Redak­tion vor Ort zu produ­zieren, schaffe eine thema­tische Viel­falt mit bundes­weiter Prägung.

Topspiele wie TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden erzielten mit rund 300.000 Zuschauern Top-Reich­weiten im Pay-Angebot bei MagentaSport. Darüber hinaus wurden die High­light-Clips auf den digi­talen Kanälen rund 3,5 Millionen Mal abge­rufen. Der Start zur neuen Saison erfolgt am 4. August 2023. Die Deut­sche Telekom hält die exklu­siven TV-Rechte an der 3. Liga noch bis zur Saison bis 2026/27.

Netflix will noch in diesem Jahr ins Strea­ming von Sport-Events einsteigen.