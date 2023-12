Kostenlos: Sky und RTL zeigen Finale der U17-Fußball-WM

Endlich sorgt eine Fußball-Natio­nal­mann­schaft einmal wieder für Furore: Das U17-Team steht im Finale der WM in Indo­nesien. Sky und RTL über­tragen das Finale kostenlos für alle.

Die deut­sche Fußball-Natio­nal­mann­schaft der Männer ist seit Jahren in einer Dauer­krise. Zweimal in Folge WM-Aus in der Vorrunde, auch eine enttäu­schende EM mit dem Ende im Achtel­finale und ein Jahr 2023 voller pein­licher Nieder­lagen. Da ist es jetzt etwas Balsam auf die Leid geplagte Seele des deut­schen Fußball-Fans, dass mögli­cher­weise eine neue "goldene Gene­ration" heran­wachsen könnte.

Halb­final­sieg gegen Argen­tinien

Sky zeigt das Finale live sowie Highlights der U17-WM

Foto: Sky Für viele sensa­tio­nell hat die deut­sche U17-Natio­nal­mann­schaft ein drama­tisches und hoch­klas­siges Halb­finale gegen Argen­tinien mit 4:2 im Elfme­ter­schießen für sich entschieden und das Finale bei der Welt­meis­ter­schaft in Indo­nesien erreicht. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:2) gestanden. Nachdem sich die DFB-Junioren zuvor im Achtel­finale gegen die USA mit 3:2 durch­gesetzt hatten, besiegten sie anschlie­ßend im Vier­tel­finale den Nach­wuchs der Spanier. Jetzt stehen sie im Finale und treffen an diesem Samstag, 2. Dezember, 13 Uhr, erneut auf Frank­reich. Die Fran­zosen schlugen im zweiten, eben­falls sehr span­nenden Halb­finale das Team aus Mali mit 2:1 (0:1). Anfang Juni dieses Jahres wurden die deut­schen U-17-Junioren durch den Final­sieg über Frank­reich in Buda­pest bereits Euro­pameister.

Sky und RTL zeigen Begeg­nung kostenlos

Die Über­tra­gungs­rechte hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesi­chert, und dieser bietet nun einen ganz beson­deren Service: Fans können das WM-Finale live bei Sky Sport anschauen. Davon profi­tieren nicht nur alle Abon­nenten, die das Spiel im Fern­sehen bei Sky Sport News sehen können. Das Finale im Manahan Stadion in Sura­karta wird auch im frei empfang­baren Live­stream auf skysport.de und in der Sky-Sport-App kostenlos für alle Fußball­fans gestreamt.

Das Endspiel wird jedoch im Rahmen einer Last Minute-Subli­zen­zie­rung auch bei RTL live im Free-TV über­tragen. Marco Hage­mann und Steffen Freund kommen­tieren das Duell des Euro­pameis­ters mit dem Vize­euro­pameister, Mode­rator der Sendung ist Florian König.

Es könnte eine Premiere werden, denn noch nie war Deutsch­land in dieser Alters­klasse Welt­meister. Der letzte größere Erfolg datiert aus dem Jahr 2011, als die deut­sche Mann­schaft bei der FIFA U17-WM erst im Halb­finale an Gast­geber Mexiko schei­terte und am Ende Dritter wurde.

Wer sich erst jetzt für das Event inter­essiert, kann die High­light-Clips der deut­schen Partien sowie ausge­wählter Topspiele des Turniers noch einmal bei skysport.de und in der Sky Sport-App anschauen.

ARD und ZDF dürfen weiter Fußball-Länder­spiele der Männer und Frauen live über­tragen. Die Sport­rechte-Agentur der öffent­lich-recht­lichen Sender einigte sich vor kurzem mit der UEFA und dem DFB.