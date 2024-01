Bundesliga TV-Rechte: Ein Anbieter darf alle Spiele senden

Die Deut­sche Fußball Liga (DFL) hat jetzt Details zu Medi­enrechte-Ausschrei­bung der Bundes­liga und 2. Bundes­liga für die Saisons 2025/26 bis 2028/29 veröf­fent­licht. Wich­tigste Neue­rung: Zum ersten Mal seit der Ausschrei­bung im Jahr 2012 gibt es kein Allei­ner­werbs­verbot mehr. Das Bundes­kar­tellamt verzichtet laut seiner vorläu­figen Einschät­zung darauf, eine soge­nannten No-Single-Buyer-Rule in das Konzept der Medi­enrechte-Ausschrei­bung verpflich­tend zu inte­grieren.

Das bedeutet: Grund­sätz­lich ist es möglich, dass ein Medi­enpartner wie Sky alle Bundes­liga-Pay-Live-Pakete erwirbt. Ob dieser Fall tatsäch­lich eintritt, hänge laut der DFL auch von den Ange­boten inter­essierter Bieter ab, die nach den vom Bundes­kar­tellamt geprüften Aukti­ons­regeln der DFL bewertet werden.

Spiele künftig beim glei­chen Medi­enpartner

Ist das Rechte-Tohuwabohu bei der Bundesliga bald beendet?

Bild: Sky Deutschland Im Live-Bereich der Bundes­liga stehen vier Pay-Pakete weiter im Mittel­punkt. Der jewei­lige Erwerber ist berech­tigt, die Inhalte per Satellit, Kabel/IPTV, Web-TV und Mobile-TV auszu­strahlen. Neu ist, dass eines der ausge­schrie­benen Pakete die Rechte zur Über­tra­gung aller Bundes­liga-Einzel­spiele am Freitag und am Samstag umfasst, die demnach beim glei­chen Medi­enpartner zu sehen sein werden. Zuvor waren die Spiele am Freitag und am Sonntag in einem Paket gebün­delt. Aktuell über­trägt der Sport­streamer DAZN die Bundes­liga-Partien am Freitag und Sonntag, während die Spiele am Samstag bei Sky zu sehen sind. Diese Konstel­lation wird es also künftig nicht mehr geben. So könnte Sky im Falle eines Zuschlags sowohl das Frei­tags- als auch alle Sams­tags-Nach­mit­tags-Spiele zeigen.

Die Spiele am Sonntag sind nun in einem einzelnen Paket zu erwerben. Die Bundes­liga-Pay-Pakete umfassen also: die Konfe­renz der Paral­lel­spiele am Sams­tag­nach­mittag (Paket A), alle Einzel­spiele am Freitag und am Sams­tag­nach­mittag (Paket B), das Topspiel am Sams­tag­abend (Paket C) sowie die Einzel­spiele am Sonntag (Paket D).

Etablierte Rechte-Struktur in der 2. Bundes­liga

In der 2. Bundes­liga soll es zwei Live-Pakete geben, die eben­falls tech­nolo­gie­neu­tral ausge­schrieben werden. Eines (Paket F) umfasst wie gehabt alle Begeg­nungen der 2. Bundes­liga am Frei­tag­abend (18.30 Uhr), Sams­tag­nach­mittag (13 Uhr) und Sonntag (13:30 Uhr), das andere enthält das Spiel am Sams­tag­abend um 20.30 Uhr (Paket G) und kann weiter für den Pay- und/oder Free-Bereich erworben werden.

Mehr Flexi­bilität im Free-TV

Neben der weiteren Stär­kung des Pay-Bereichs werden mindes­tens neun Live-Spiele im Free-TV über­tragen: das Bundes­liga-Saison­eröff­nungs­spiel, das letzte Bundes­liga-Frei­tags­spiel vor der Winter­pause, das erste Bundes­liga-Frei­tags­spiel nach der Winter­pause, das Saison­eröff­nungs­spiel der 2. Bundes­liga, der Supercup sowie alle vier Rele­gati­ons­spiele (Paket E).

Zudem werden für die Erwerber von Pay-Live-Rechten die Möglich­keiten erwei­tert, eine bestimmte Anzahl an Spielen auch frei empfangbar auszu­strahlen – entweder auf eigenen Kanälen/Platt­formen oder durch Koope­rationen mit anderen, frei empfang­baren Sendern/Strea­ming­diensten.

Neue High­light-Rech­tepa­kete

Bei den High­light-Rechten gibt es neben den Pay-Rechten (High­light-Clips nach Abpfiff aller Spiele) wie bisher etablierte Rech­tepa­kete für das Free-TV. Zudem gibt es neue High­light-Rech­tepa­kete zur Verwer­tung zum Wochen­start bereits ab Montag, darunter ein neues Paket mit Fokus auf digi­tale Platt­formen, das die Ausstrah­lung von 90-sekün­digen Kurz­clips umfasst.

Das Rech­tepaket zur ersten Free-TV-Bericht­erstat­tung am Sams­tag­abend werde in zwei Vari­anten ausge­schrieben: Zum einen für ein Sende­fenster von 18 Uhr bis 20.15 Uhr, zum anderen für ein Sende­fenster von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Die inhalt­lichen Sende­kon­zepte sowie der wirt­schaft­liche Rahmen der Gebote werden darüber entscheiden, welches Szenario umge­setzt wird.

Tech­nische Inno­vationen

Die DFL kündigte tech­nische Neue­rungen an: Bei Topspielen werden künftig regel­mäßig 28 Kameras einge­setzt. Die Medi­enpartner können außerdem weitere Inno­vationen umsetzen. Neu ist, dass die Partner dafür über ein Inno­vati­ons­budget verfügen können. Möglich sind dadurch beispiels­weise noch mehr Über­tra­gungen mittels der hoch­auf­lösenden UHD-HDR-Tech­nologie. Vorge­sehen ist darüber hinaus, dass die DFL gemeinsam mit den Medi­enpart­nern regel­mäßig Sonder­pro­duk­tionen durch­führt – wie Über­tra­gungen speziell für Kinder und Jugend­liche. Auch zusätz­liche Live-Produk­tionen im Smart­phone-opti­mierten 9:16-Format sind ange­dacht, ebenso wie eine Auswei­tung des Ange­bots an Spiel­daten, mit denen die Medi­enpartner die Live-Über­tra­gungen anrei­chern und den Fans zusätz­liche inhalt­liche Ange­bote machen können.

Die Ausschrei­bung umfasst alle Begeg­nungen der Bundes­liga und 2. Bundes­liga sowie die Rele­gati­ons­spiele und den Supercup zwischen dem Deut­schen Meister und dem DFB-Pokal­sieger. Vergeben werden die Rechte für Deutsch­land sowie Öster­reich, die Schweiz, Liech­ten­stein, Luxem­burg, Ostbel­gien und Südtirol.

