Sport1 zeigt Highlight-Clips von der Fußball-WM

Wer keine Gelegenheit hat, die Spiele der Fußball-WM zu sehen ist beim Portal Sport1 gut aufgehoben. Die besten Szenen der Begegnungen in Russland präsentiert das multimediale Sportportal vom Eröffnungsspiel am 14. Juni bis zum Finale am 15. Juli auf seinen digitalen Plattformen. Sport1 hat hierfür von der SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur GmbH die entsprechenden Rechte erworben.

Spielhighlights und emotionale Momente

Sport1 erwirbt Rechte an Highlight-Clips der Fußball-WM Alle 64 FIFA WM-Partien werden auf Sport1.de und den entsprechenden Apps in kostenlosen Highlights gezeigt und können laut dem Sportportal bereits 45 Minuten nach Abpfiff abgerufen werden. Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Juni, eine Zusammenfassung des WM-Eröffnungsspiels zwischen Russland und Saudi-Arabien. Alle Clips sind vertont und lassen sich gratis in Deutschland ansehen.

Wie Daniel von Busse, COO TV von Sport1 sagt, hätten die Fans bereits bei der UEFA Euro 2016 und beim FIFA Confederations Cup 2017 den Service sehr gut angenommen: "Damit untermauern wir auch unseren Anspruch als führende multimediale Sportplattform in Deutschland."

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit großen Ambitionen in das Turnier in Russland. Nach dem Titelgewinn 2014 in Brasilien und dem Triumph beim FIFA Confederations Cup 2017 gehört das Team von Bundestrainer Joachim Löw zu den großen Favoriten. Auf Sport1.de und den Apps werden alle deutschen Spiele und Tore zu sehen sein, dabei auch die Duelle in der Vorrunde gegen Mexiko am 17. Juni, Schweden am 23. Juni und Südkorea am 27. Juni. Doch auch die anderen FIFA WM-Favoriten müssen in der Vorrunde bereits knifflige Aufgaben lösen: So messen sich Spanien und Europameister Portugal am 15. Juni, Brasilien bekommt es am 17. Juni mit der Schweiz zu tun, Argentinien am 21. Juni mit Kroatien und England am 28. Juni mit Geheimfavorit Belgien. Sport1 zeigt auch alle Highlights von den Begegnungen der Hauptrunde inklusive Spiel um Platz 3 und dem Finale am 15. Juli.

Nachberichterstattung: Die stärksten und emotionalsten Momente der WM

Das Sportportal präsentiert anschließend zudem laut eigenen Angaben die stärksten und emotionalsten Momente der WM. Zusätzlich wird es während des Turniers eine Reihe von Highlight-Videos geben, zum Beispiel die schönsten Tore oder die spektakulärsten Szenen des DFB-Teams sowie von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Co.