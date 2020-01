Hier gibt es die Highlight-Clips der Fußball-Bundesliga

Heute startet die Fußball-Bundes­liga in die Rück­runde. Wer sich über die High­lights von Deutsch­lands höchster Spiel­klasse infor­mieren will, wird bei verschie­denen Portalen fündig.

Heute startet die Fußball-Bundes­liga in die Rück­runde. Wer keine Zeit hat, sich die Spiele live anzu­schauen oder kein Pay-Abo besitzt, hat auf verschie­denen Kanälen die Möglich­keit sich über alle Tore und die wich­tigsten Spiel­szenen zu infor­mieren, auch über die Klas­siker ARD-Sport­schau und das ZDF-Sport­studio im Fern­sehen hinaus.

Sky: Bundes­liga-High­lights für alle

Alle wichtigen Spielszenen im Youtube-Auftritt von DAZN Nach Ablauf jeden Spiel­tags stellt der Pay-TV-Sender Sky seine High­light-Videos ab 24 Uhr online. Auf dieser Website sind die einzelnen Spiel­berichte in Zusam­menfas­sungen zu sehen. Das Angebot ist für alle kostenlos, also auch Nicht-Sky-Abon­nenten. Nutzer von Sky Q bekommen aller­dings einen beson­deren Service: Sie müssen auf dem Receiver in der Sport-Menü-Sektion einfach auf "Empfeh­lungen" klicken und kommen anschlie­ßend sofort zu den Sport­high­lights.

ARD, ZDF und DAZN dabei

Alle wich­tigen Spiel­szenen und Tore gibt es auch in den Webauf­tritten von ARD und ZDF. Unter sportschau.de und zdfsport.de verpassen Fußball-Fans kein Tor. Auch in den Media­theken von ARD und ZDF gibt es die High­lights.

Beim Sport­streamer DAZN gibt es die High­lights der Bundes­liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff für Abon­nenten. Nicht­abon­nenten können die Clips später unter anderem im Youtube-Channel des Strea­mers anschauen.

Alle High­lights der Bundes­liga mit Bewegt­bilder gibt es auch im Online-Auftritt von BILD.de sowie im Youtube-Channel der BILD. Auch im Inter­netportal SPOX wird der Fußballfan fündig. In Zusam­menar­beit mit DAZN finden Nutzer auf dieser Website alle Spiel­berichte der Bundes­liga.

DFL zeigt High­lights

Die Deut­sche Fußball-Liga ist jedoch auch selbst Anbieter von Bewegt­bildern. Nach jedem Spieltag können Zuschauer Clips mit allen Tore des zu Ende gegan­genen Spiel­tags noch einmal kompakt auf bundesliga.com sehen. Die wich­tigsten Spiel­szenen gibt es auch im Youtube-Auftritt der DFL.

Zum Bundes­liga-Rück­runden-Auftakt hat Amazon ein attrak­tives Angebot ange­kündigt: Neukunden können den Euro­sport Player bei Amazon Chan­nels 30 Tage kostenlos testen und bekommen unter anderem drei Begeg­nungen gratis im Stream.

