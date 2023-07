Frauenfußball-WM: Sky sichert sich Rechte in letzter Minute

Buch­stäb­lich in letzter Minute hat sich nun auch Sky Rechte an der Frau­enfuß­ball-WM gesi­chert. Unter anderem soll es Bilder von den High­lights geben.

Am morgigen Donnerstag beginnt die FIFA Frauen WM 2023 in Austra­lien und Neusee­land. In letzter Minute hat sich auch der Pay-TV-Sender Sky Rechte an Bewegt­bil­dern von dem Event gesi­chert und will umfas­send von der neunten Auflage des Turniers berichten, wenn die deut­sche Natio­nal­mann­schaft um den dritten Titel nach 2003 und 2007 kämpft.

Auch Sky zeigt Bilder von der Frauenfußball-WM

Logo: FIFA Repor­terin Lisa de Ruiter ist vor Ort und meldet sich täglich zum aktu­ellen Turnier­geschehen. Außerdem werde Sky Sport rund um die Spiele der deut­schen Auswahl zahl­reiche ehema­lige Spie­lerinnen in Live-Schalten begrüßen, unter anderem Julia Simic und Verena Schweers sowie die lang­jäh­rige Junio­rinnen-Natio­nal­trai­nerin Frie­derike "Fritzy" Kromp.

Auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport werden zudem sämt­liche DFB-Pres­sekon­ferenzen live oder zeit­ver­setzt über­tragen. Darüber hinaus werden auf digi­talem Wege im Rahmen einer Subli­zenz von SportA, der Sport­rechte-Agentur von ARD und ZDF, zeitnah nach Spie­lende High­light-Clips der Begeg­nungen der deut­schen Natio­nal­mann­schaft sowie ausge­wählter Topspiele gezeigt. Zuvor hatte bereits der Streamer DAZN entspre­chende Lizenzen erworben.

Auch im Rahmen der nach­richt­lichen Bericht­erstat­tung auf Sky Sport News werden aufgrund dieser Subli­zenz Spiel­szenen der genannten Partien zu sehen sein. Insbe­son­dere am Mittag und am Vorabend zwischen 18 und 20 Uhr werde Deutsch­lands einziger Sport­nach­rich­ten­sender, der exklusiv für alle Sky-Kunden empfangbar ist, einen Blick auf das Neueste vom Tage und die anste­henden Begeg­nungen werfen.

Als Rahmen­pro­gramm gibt es bei Sky diverse Dokus rund um den Frau­enfuß­ball wie neue Folgen der Reihe "Female Foot­ball around the World".

ARD und ZDF über­tragen live

Die Frauen Fußball-Welt­meis­ter­schaft beginnt morgen um 8:03 Uhr (MESZ) mit der Vorbe­richt­erstat­tung und der Live-Über­tra­gung der Eröff­nungs­feier in der ARD (Das Erste). Aus dem NDR-Studio in Hamburg begrüßen Mode­rator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer die Zuschauer. Vier Wochen lang über­tragen ARD und ZDF alle Spiele. Die erste Begeg­nung über­trägt das Erste live ab 9 Uhr (MESZ). Die Partie Neusee­land - Norwegen kommen­tiert Chris­tina Graf aus dem Eden Park in Auck­land. Ab 12 Uhr (MESZ) spielt Austra­lien gegen Irland im Stadium Australia in Sydney. Kommen­tator ist Bernd Schmelzer.

Am Freitag, 21. Juli 2023, 6:30 Uhr (MESZ), begrüßt ZDF-Mode­rator Sven Voss die Zuschauer zum ersten "sport­studio live"-Sendetag. Auf dem Programm stehen die beiden Vorrun­den­par­tien Phil­ippinen – Schweiz (Anpfiff: 7 Uhr (MESZ), Reporter: Norbert Galeske) und Spanien – Costa Rica (Anstoß: 9.30 Uhr (MESZ), Kommen­tatorin: Claudia Neumann). Für die Analyse der Spiele steht ZDF-Expertin Kathrin Lehmann bereit. Das WM-Team des ZDF verzeichnet zudem zwei weitere Verstär­kungen: die ehema­ligen Natio­nal­spie­lerinnen Tabea Kemme und Jose­phine Henning sind als Co-Kommen­tato­rinnen und Inter­view­part­nerinnen in Austra­lien und Neusee­land dabei.

ARD und ZDF hatten sich die Live-Rechte erst spät und nach einem Streit mit der FIFA gesi­chert.