Champions League: Hier sind die Achtelfinal-Spiele zu sehen

Die heiße Phase in der Fußball Cham­pions League beginnt: Ab dem heutigen Diens­tag­abend laufen die ersten Achtel­final-Begeg­nungen der Fußball-Königs­klasse. Schlechte Nach­richt für alle Fußball­fans: Die Spiele werden nicht im Free-TV über­tragen. Hinzu kommt, dass auch zwei verschie­dene Abos nötig sind, denn wie schon in der Saison 2022/23 teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Über­tra­gungs­rechte.

Amazon Prime zeigt Topspiel Leipzig-Madrid

Champions League startet in die K.o-Runde

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: UEFA, Montage: teltarif.de So hat sich Prime Video das Topspiel am Dienstag gesi­chert. Die Partie zwischen RB Leipzig und Real Madrid wird demnach nur hier und nur mit entspre­chendem Amazon-Prime-Abon­nement zu sehen sein. Los geht's am heutigen Diens­tag­abend um 21 Uhr. Das zweite Spiel des Tages, FC Kopen­hagen gegen Manchester City, wird dagegen vom Strea­ming-Konkur­rent DAZN über­tragen.

DAZN wird auch das zweite aus deut­scher Sicht inter­essante Cham­pions-League-Match zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern im Live-Stream zeigen. Die Über­tra­gung der Partie startet am morgigen Mitt­woch, 14. Februar 2024, um 20.15 Uhr mit den Vorbe­richten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Die Kosten für DAZN Unli­mited betragen monat­lich im Jahresabo 29,99 Euro, ein Monatsabo kostet 44,99 Euro. Ein Amazon-Prime-Abo kostet monat­lich 8,99 Euro.

High­lights im ZDF

Wer DAZN oder Amazon Prime nicht abon­nieren möchte, bekommt mitt­wochs ab 23 Uhr im ZDF die "High­lights, Analysen und Inter­views" zu sehen: "sport­studio UEFA Cham­pions League" infor­miert viermal mitt­wochs, ab 23 Uhr, über die Hin- und Rück­spiele im Achtel­finale der Königs­klasse des Fußballs. Die Hinspiele sind am 14. und 21. Februar 2024, die Rück­spiele am 6. und 13. März 2024, jeweils ab 23 Uhr im ZDF zu sehen.

Am morgigen Mitt­woch begrüßt Mode­rator Jochen Breyer die Zuschauer zu den Zusam­men­fas­sungen dieser Spiele: Lazio Rom – Bayern München, Paris Saint Germain – Real Sociedad, RB Leipzig – Real Madrid und FC Kopen­hagen – Manchester City. Als Expertin im Studio ist die ehema­lige Bundes­trai­nerin Martina Voss-Teck­len­burg dabei.

High­lights der Begeg­nungen gibt es auch im YouTube-Channel von DAZN.

Die Spiele im Audio-Live­stream

Wer sich mit Audio zufrie­den­gibt, kann die Spiele in der ARD verfolgen: Der öffent­lich-recht­liche Sender­ver­bund über­trägt die Spiele mit deut­scher Betei­ligung live im kosten­losen Audio-Stream bei Sport­schau Live - zu finden in den Apps von Sport­schau und ARD-Audio­thek. Auch einzelne ARD-Anstalten sind in ihren Radio­pro­grammen live oder in Einblen­dungen mit dabei.

Die ARD-"Sport­schau" könnte in ihrer jetzigen Form bald der Vergan­gen­heit ange­hören.