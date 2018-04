Fußball-Weltmeisterschaft bei Sky in UHD?

Erst am 14. Juni startet die Fußball-WM in Russland, doch die Vorfreude bei den Fans ist bereits jetzt riesig. Um diese noch mehr steigen zu lassen, hat sich Pay-TV-Anbieter Sky angeblich dazu entschlossen, ausgewählte Spiele in realistischem UHD zu senden.

Kommt die Fußball-WM in UHD bei Sky? Am 14. Juni 2018 gibt es in Russland den Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Bekanntermaßen werden alle Spiele von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Jetzt gibt es Gerüchte, der Pay-TV-Anbieter, der sich vom Fußball eigentlich etwas unabhängiger machen will, plant die Ausstrahlung ausgewählter Partien mit besonders realistischen Bildern.

25 Spiele in UHD geplant

Ultra HD oder auch 4K heißt die ultra-realistische Auflösung, die dank der hohen Pixeldichte das Fernsehschauen zu einem fast realen Ereignis macht. Einem Bericht von Digitalfernsehen.de zufolge, möchte Sky seinen Abonnenten bestimmte Spiele als "Match of the Day" zur Verfügung stellen. Das gehe aus einem Schreiben hervor, in dem auch benannt wird, dass es sich um 25 Spiele handeln soll, die in UHD ausgestrahlt werden. Eine offizielle Äußerung des Senders gibt es dazu noch nicht.

Doch auch Nicht-Abonnenten müssen nicht auf ein gutes Bild beim Fußball verzichten, schließlich senden die öffentlich-rechtlichen ebenfalls in HD.

Wer die WM gern in Ultra-HD genießen möchte, kommt nicht umhin, ein Sky-Abo abzuschließen. Derzeit bietet der Pay-TV-Gigant ein Komplettpaket für 29,99 Euro im Monat an, bei dem der HD-Receiver gratis mit dazu geliefert wird. Die Laufzeit für den Preis beträgt 12 Monate, im darauffolgenden Jahr liegt der monatliche Preis bei 76,99 Euro. Weitere Informationen und Abo-Möglichkeiten, sind auf der Unternehmensseite einzusehen.

Doch nicht nur ein Sky-Abo ist nötig, um Fußball in Ultra-HD genießen zu können. Auch der Fernseher sollte 4K-geeignet sein, was aber heutzutage die meisten Produzenten ab einer bestimmten Preislage bereits berücksichtigen.