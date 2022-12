Sensation: Canal+ sichert sich Fußballrechte in Österreich

Sensa­tion in Öster­reich: Canal+ hat Rechte für die UEFA Cham­pions League- und Europa League-TV-Rechte erworben. Doch Sky Öster­reich zeigt dennoch weiter euro­päi­schen Spit­zen­fuß­ball.

Über­raschung in Öster­reich: Erst­mals hat das fran­zösi­sche Medi­enun­ter­nehmen Canal+ die Rechte für die UEFA Cham­pions League- und Europa League-TV-Rechte in der Alpen­repu­blik erworben und sichert sich das Erst­aus­wahl­recht für das Topspiel der Europa League oder Confe­rence League.

Für Canal+, das bisher vor allem als größter Pay-TV-Sender in Frank­reich bekannt ist, bedeutet das eine Premiere auf dem öster­rei­chi­schen TV-Markt.

Canal+ will unter anderem alle drei Endspiele zeigen

Canal+ Austria zeigt bald auch Fußball

Foto: Canal+ Austria Der Sender will alle drei Endspiele der UEFA-Club­wett­bewerbe über­tragen. Der zum Konzern Vivendi gehö­rende Anbieter ist Mitte März in den öster­rei­chi­schen TV-Markt einge­stiegen. Canal+ Austria koope­riert mit dem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter A1 und bietet ein umfang­rei­ches Strea­ming-Angebot sowie den linearen Sender Canal+ First.

"Anfang des Jahres haben wir gemeinsam mit unserem Partner A1 mit dem Aufbau von Canal+ als Heimat euro­päi­scher Serien und Filme in Öster­reich begonnen", so Martijn van Hout, Vize­prä­sident bei Canal+ Luxem­bourg für Öster­reich und Deutsch­land. "Jetzt werden wir mit dem Aufbau der neuen Heimat des Euro­päi­schen Fußballs beginnen, um ein erst­klas­siges und breit verfüg­bares Sport­pro­gramm für das öster­rei­chi­sche Publikum, das Fußball auf höchstem Niveau genießt, anzu­bieten."

Sky zeigt Cham­pions League weiter fast exklusiv

Bis 2024 liegen die Rechte noch bei Sky, DAZN und Servus TV. Ausge­bootet sind die bishe­rigen Anbieter damit aber nicht, ganz im Gegen­teil: In der Tat hat Sky Öster­reich inwzi­schen bekannt gegeben, umfang­reiche Über­tra­gungs­rechte der UEFA Cham­pions League für die Saisonen 2024/25 bis einschließ­lich 2026/27 erworben zu haben. Der neue TV-Vertrag umfasst pro Saison 185 Live Spiele - 184 davon exklusiv auf Sky sowie die weiterhin co-exklu­sive Final­begeg­nung. DAZN und Servus TV können noch Zweit­ver­wer­tungs­rechte oder Subli­zenzen erwerben.

Viele fragen sich nach der Über­raschung beim Nach­barn, ob Canal+ mögli­cher­weise beim Run auf Sport­rechte auch in Deutsch­land mitmi­schen könnte. Denkbar wäre es, doch hierfür bräuchte das Unter­nehmen einen Partner wie die Deut­sche Telekom oder Voda­fone. Ausge­schlossen ist beim derzei­tigen Umbruch in der Medi­enwelt jeden­falls nichts.

Und dass Strea­ming bald der Haupt­ver­brei­tungsweg für Sport­events sein könnte, beweist schon die aktuell laufende Fußball-WM in Katar.