Deal mit Sky: Sat.1 zeigt Bundesliga-Spiele im Free-TV

SAT.1 zeigt zwei weitere Bundesligaspiele

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Gute Nach­richt für Fußball-Fans: Der Privat­sender SAT.1 über­trägt die Bundes­liga-Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen am Dienstag, 8. November, live im Free-TV. Das "ran SAT.1 Bundes­liga"-Team mit Mode­rator Matthias Opden­hövel, Kommen­tator Wolff-Chris­toph Fuss und Reporter Matthias Killing berichtet ab 20 Uhr aus der Münchner Allianz Arena.

Sat.1 zeigt viermal Bundes­liga im Free-TV

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Möglich macht diese zusätz­liche Live-Über­tra­gung aus Deutsch­lands höchster Fußball-Spiel­klasse eine Koope­ration der zum Medi­enkon­zern ProSiebenSat.1 gehö­rende Seven.One Enter­tain­ment Group mit Sky Deutsch­land. Die Partie Bayern - Werder ist eines von insge­samt vier Live-Spielen, die SAT.1 in der laufenden Saison 2022/23 sowie der darauf­fol­genden Spiel­zeit 2023/24 im Rahmen dieser Verein­barung zeigen wird.

Am 11. November geht es gleich weiter, dann über­trägt der Privat­sender eben­falls ab 20 Uhr die Bundes­liga-Partie von Borussia Mönchen­glad­bach gegen Borussia Dort­mund.

"Die Koope­ration ist ein drei­facher Gewinn - für die Fans, für Sky und für uns", sagt ran-Sport­chef Alex­ander Rösner. "Wir bauen damit unsere Live-Bericht­erstat­tung von der Fußball-Bundes­liga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußball­abende in SAT.1. FC Bayern gegen Werder Bremen ist ein perfekter Auftakt in die 'ran Super-Sport­woche' mit zwei Mal Fußball-Bundes­liga in SAT.1 und dem NFL Munich Game auf ProSieben, dem ersten offi­ziellen NFL-Spiel in Deutsch­land."

Auch live im Internet

Auch Internet-Zuschauer profi­tieren, denn anders als der Konkur­rent RTL ist SAT.1 auch kostenlos per Live­stream zu sehen. Die Begeg­nung gibt es etwa bei ran.de oder im Strea­ming-Portal Joyn.

Im Pay-TV sind alle Bundes­liga­spiele mit einem Abo zu sehen.