teltarif.de-Talk: Das ändert sich beim Fußball im Radio

Fußball im Radio

Fotos: Images licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Wer sich nicht für ein Pay-TV-Abon­nement begeis­tern kann, verfolgt die Spiele der Fußball-Bundes­liga viel­leicht noch klas­sisch im Radio. Doch ab der kommenden Saison wird sich einiges ändern. So bekommt die ARD mehr Über­tra­gungs­rechte als bisher. Dafür steigt Amazon aus der Bericht­erstat­tung wieder aus. Nicht zuletzt steht der Start eines neuen bundes­weiten Sport­radios bevor. Darüber spre­chen wir im neuen Podcast mit unserem Rund­funk- und Multi­media-Experten Michael Fuhr.

Darüber spre­chen wir heute

Fotos: Images licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Mit 90elf gab es 2008 erst­mals ein Fußball­radio in Deutsch­land, das alle Bundes­liga- und DFB-Pokal­spiele live, in voller Länge und wahl­weise als Einzel­spiel oder in der Konfe­renz über­tragen hat. Später über­nahm Sport1.fm die Über­tra­gungs­rechte. Zuletzt konnte Amazon Music die umfas­senden Strea­ming-Audio-Sende­rechte nutzen.

Nun über­nimmt die ARD die Über­tra­gungs­rechte von Amazon. Der öffent­lich-recht­liche Sender­ver­bund kann seine Bericht­erstat­tung von der Fußball-Bundes­liga somit deut­lich ausbauen. Doch was genau planen die Landes­rund­funk­anstalten und wie wird man die Sendungen hören können? Darüber spre­chen wir im heutigen Podcast von teltarif.de.

Ein weiteres Thema ist Sport­radio Deutsch­land, das in den nächsten Wochen bundes­weit über DAB+ und welt­weit im Internet auf Sendung gehen will. Über­tra­gungs­rechte hat der Sender nicht. Wie ließe sich dennoch ein attrak­tives Programm gestalten? Auch das ist ein Thema, über das wir im neuen Podcast spre­chen.

