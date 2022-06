Fußball: Die Nations League bei RTL - und beim ZDF?

Am Samstag steigt die deut­sche Fußball-Natio­nal­mann­schaft mit dem Knüller gegen Italien in die Nations League ein. RTL über­trägt alle Auswärts­spiele, die Heim­spiele könnten laut einem Medi­enbe­richt eben­falls im Free-TV statt­finden.

Das ZDF überträgt möglicherweise die UEFA Nations League

Graphik: UEFA Wenige Tage vor dem Start der deut­schen Fußball-Natio­nal­mann­schaft in die Nations League steht offi­ziell noch immer nicht fest, wer die Heim­spiele des Teams von Bundes­trainer Hansi Flick im Fern­sehen über­trägt. Sicher ist bislang nur, dass der Privat­sender RTL in diesem Jahr die Auswärts­par­tien des DFB-Teams kostenlos im Free-TV zeigt.

Am Samstag um 20.45 Uhr steht das Spiel gegen Euro­pameister Italien in Bologna an und am 11. Juni, eben­falls um 20.45 Uhr die Begeg­nung in Buda­pest gegen Ungarn. Am 26. September um 20.45 Uhr wird der Kölner Privat­sender die deut­sche Mann­schaft nach England begleiten.

Während Zuschauer im Fern­sehen kostenlos auf ihre Kosten kommen (es sei denn sie wollen die Spiele in HD sehen, hier ist RTL nur im Rahmen von kosten­pflich­tigen Pay-Paketen wie HD+ oder freenet TV verfügbar), müssen Sport­fans bei der Über­tra­gung im Internet ein Abo von RTL+ oder ein anderes kosten­pflich­tiges Strea­ming-Abo, etwa von Zattoo oder waipu.tv, abschließen. Zumin­dest auf legalen Portalen ist der RTL-Live­stream nicht kostenlos verfügbar.

Zeigt das ZDF die Heim­spiele?

Das ZDF überträgt möglicherweise die UEFA Nations League

Graphik: UEFA Nach Infor­mationen der Deut­schen Pres­seagentur (dpa) soll das ZDF die Spiele am kommenden Dienstag 20.45 Uhr in München gegen England und am 14. Juni, auch 20.45 Uhr in Mönchen­glad­bach gegen Italien über­tragen. Wer das letzte Gruppen-Heim­spiel der Nations-League-Saison am 23. September (20.45 Uhr) in Leipzig gegen Ungarn zeigt, sei noch völlig offen. Beim ZDF wären die Spiele immerhin auch kostenlos im Internet zu sehen, etwa bei sportstudio.de, in der ZDF-Media­thek oder auf Strea­ming-Platt­formen wie Zattoo.

Die Partien in der Nations League ohne deut­sche Betei­ligung werden weiterhin live beim Strea­ming­dienst DAZN zu sehen sein.

ARD, ZDF, RTL: Umfang­reiche Verträge mit UEFA

Der Grund für das Fehlen einer offi­ziellen Bestä­tigung, welcher Sender die deut­schen Heim­spiele der Nations League präsen­tiert, liege laut dpa in einem umfang­rei­chen und kompli­zierten Rech­tepaket der euro­päi­schen Fußball-Union UEFA und deren Agentur CAA Eleven. Dieses Paket beinhaltet auch die Partien des DFB-Teams in der Nations League.

Anfang Mai hatte RTL verkündet, bis 2028 den Groß­teil der deut­schen Länder­spiele zu über­tragen. Zu den erwor­benen Rechten gehören die Hälfte der Partien in der Nations League, der Quali­fika­tions­spiele für die EM und die WM sowie Test-Länder­spiele. Die andere Hälfte der 60 Begeg­nungen sollen sich nach dpa-Infor­mationen ARD und ZDF teilen.

Eine Bestä­tigung des Abschlusses mit den öffent­lich-recht­lichen Sendern liege noch nicht vor.

In einem Ratgeber geht es allge­mein darum, wie Sport im Internet zu sehen ist.