Fußball: Alle Relegationsspiele kostenlos im Free-TV

Seit 2008/09 gibt es im Profi-Fußball wieder die Rele­gation. Der Tabellen-16. der Bundes­liga trifft auf den Tabel­len­dritten der 2. Liga. Der Sieger bekommt den letzten Start­platz im deut­schen Fußball­ober­haus. Neu in diesem Jahr ist die Abschaf­fung der Auswärts­tor­regel. Span­nung ist also garan­tiert.

Hertha BSC trifft als Dritt­letzter der Bundes­liga auf den Hamburger SV, der den dritten Platz in der 2 Bundes­liga belegt. Gespielt wird am 19. und 23. Mai. Zuerst hat der Bundes­ligist Heim­recht, die Entschei­dung fällt dann beim dritt­plat­zierten Zweit­ligisten.

Live im Free-TV bei SAT.1 und im Internet

Die Relegationsspiele zur Bundesliga und zur Zweiten Liga gibt es im Free-TV

Fußball­fans kommen diesmal im Fern­sehen voll auf ihre Kosten, denn die Begeg­nungen werden kostenlos im Free-TV gezeigt.

Der Privat­sender SAT.1 über­trägt jeweils ab 19.30 Uhr live. Auch per Live­stream im Internet sind die Begeg­nungen zu sehen, sowohl auf sat1.de als auch auf dem Sport­portal ran.de sowie auf der Strea­ming­platt­form Joyn+ (bei letz­terem ist jedoch ein Abo fällig, Kosten: 6,99 Euro pro Monat). Ferner können Abon­nenten von Sky die Begeg­nungen im Pay-TV sehen.

Auch Rele­gation zur Zweiten Liga live im Free-TV

Doch damit nicht genug: SAT.1 hat sich auch die Rechte der Rele­gation zur Zweiten Liga gesi­chert. Hier treffen der Dritt­letzte der Zweiten Liga, Dynamo Dresden und der Dritt­plat­zierte der Dritten Liga, der 1 FC Kaisers­lau­tern, aufein­ander.

Das Hinspiel findet am 20. Mai ab 20.30 Uhr in Kaisers­lau­tern statt, das Rück­spiel am 24. Mai, eben­falls ab 20.30 Uhr in Dresden. Auch diese beiden Spiele werden kostenlos von SAT.1 sowie im Strea­ming auf sat1.de, ran.de und Joyn Plus+ sowie Sky gezeigt.

ARD und Sport­radio Deutsch­land über­tragen im Radio

Nicht nur im TV, sondern auch im Radio ist die Rele­gation ein Thema. Hier über­trägt die ARD die Spiele live per Strea­ming, etwa im Portal sportschau.de, per Apps (Sport­schau, ARD Media­thek) sowie in ausge­wählten Radio­pro­grammen. Einblen­dungen zu den Rele­gati­ons­spielen gibt es ferner beim privaten Sender Sport­radio Deutsch­land.

Im Moment wird darüber disku­tiert, ob es künftig allge­mein wieder mehr Fußball im Free-TV geben soll.