FIFA WM 2022: MagentaTV-Vorprogramm ab 19. September

Das Jahr ist schon fast rum. Nicht ganz, erst kommt noch die FIFA-Fußball-Welt­meis­ter­schaft in Katar.

Die Telekom hat in ihrem TV-Angebot MagentaTV den Count­down vorbe­reitet. Ab dem 19. September könnten Kunden auf dem neuen Sender "FUSSBALL.TV 1" (auf Spei­cher­platz 22 bei Stan­dard­bele­gung des Recei­vers oder Empfangs-Sticks) ausge­wählte Inhalte rund um die WM anschauen. Gezeigt werden zahl­reiche histo­rische Endspiele und deut­sche Klas­siker sowie eine Doku­men­tation zum Gast­geber­land mit der unaus­weich­lichen Talk-Runde.

Katar-Doku­men­tation

Am 19. September um 19 Uhr (deut­scher Zeit) zeigt MagentaTV eine einstün­dige Doku­men­tation zum Gast­geber­land Katar. Die Doku ist im Anschluss auch jeder­zeit auf Abruf zu sehen. In seinem Film „Kein Regen­bogen in der Wüste - Die Fußball-WM in Katar“ beschäf­tigt sich Autor Michael Maske mit den viel disku­tierten Menschen­rechts­ver­let­zungen im Wüsten­staat.

Fußball-Fans die alle WM-Spiele sehen möchten, kommen wohl um MagentaTV kaum herum.

Grafik: Deutsche Telekom Auch der Umgang der FIFA und des Deut­schen Fußball-Bundes mit der Kritik an der Ausrich­tung in Katar werde dabei aufge­griffen, verspre­chen die Verant­wort­lichen. Die Doku solle Fragen rund um die Presse- und Meinungs­frei­heit beleuchten und Einblicke in die Themen männ­liche Vormund­schaft, Frau­enrechte, Homo­sexua­lität und die LGBTIQ-Szene in Katar geben. Daneben werde der Film auch die Begeis­terung und Freude des WM-Gast­gebers darstellen.

Damit nicht genug: Nach der Doku­men­tation wollen um 20 Uhr der frühere Bundes­minister Sigmar Gabriel, Trainer-Legende Ewald Lienen, die ehema­lige Natio­nal­spie­lerin Tabea Kemme, DFB-Medi­endi­rektor Steffen Simon und Philipp Köster vom Fußball­magazin 11 Freunde das Thema mit Vertre­tern und Vertre­terinnen verschie­dener Orga­nisa­tionen wie Human Rights Watch, der Queer-Commu­nity oder der Fanszene disku­tieren. Gast­geber sind Johannes B. Kerner und Anett Sattler von MagentaSport.

Histo­rische und deut­sche WM-Spiele

28 histo­rische Spiele und alle deut­schen WM-Spiele von 1974, 1990 und 2014 können ab dem 19. September bei MagentaTV noch einmal ange­schaut werden. Die WM-Endspiele aus 1978 (Argen­tinien), 1994 (USA), 1998 (Frank­reich), 2002 (Japan), 2006 (Deutsch­land), 2010 (Südafrika) und 2018 (Russ­land) stehen bereit, ferner alle WM-Siege von Deutsch­land in voller Länge und neu vertont.

Alle 64 Spiele nur bei MagentaTV, 16 exklusiv

MagentaTV zeigt nach eigenen Angaben als einziger Anbieter in Deutsch­land alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele davon sollen sogar ausschließ­lich im TV-Angebot der Telekom empfangbar sein. Darunter befinden sich zwei Achtel­finals, ein Vier­tel­finale und das Spiel um Platz drei.

MagentaTV wird das gesamte WM-Programm in UHD (Ultra High Defi­niton - 3840 x 2160 Pixel) aus, was beim Zuschauer dann gut ankommt, sofern er einen UHD-taug­lichen Fern­seher und eine schnelle Inter­net­ver­bin­dung besitzt, die nicht unbe­dingt von der Telekom kommen muss.

Koope­ration mit DFB und Mann­schaft

MagentaTV ist Partner des DFB und der Natio­nal­mann­schaft und wird "bis zu 14 Stunden täglich" ein Programm anbieten, mit Hinter­grund­berichten, exklu­sive Inter­views und Live-Schal­tungen direkt nach Katar.

Wie kann das empfangen werden?

MagentaTV kann wahl­weise über einen gemie­teten oder gekauften Receiver der Telekom, eine MagentaTV-OTT-Box oder die AppleTV-Box (mit instal­lierter MagentaTV-App aus dem Apple-TV-Apps­tore) empfangen werden.

Das MagentaTV-Grund­pro­gramm (inklu­sive Fußball) kostet 10 Euro monat­lich, im Rahmen von Aktionen oder Kombi-Paketen sind auch güns­tigere Preise möglich. Um MagentaTV empfangen zu können, ist kein Internet-Anschluss der Telekom notwendig, es geht auch über andere Internet-Anbieter, die ausrei­chend Band­breite liefern.

