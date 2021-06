UEFA Euro 2020 im TV, per Live-Stream und App

Morgen Abend startet die Corona-bedingt um ein Jahr verscho­bene UEFA Euro 2020. Die Fußball-Euro­pameis­ter­schaft findet dieses Mal in verschie­denen Ländern statt. So wird das Auftakt-Match zwischen der Türkei und Italien in Rom gespielt, während das erste Spiel der deut­schen Natio­nal­mann­schaft am Mitt­woch kommender Woche in München statt­findet. Das Finale am 11. Juli wird wiederum in London ausge­tragen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Auch wenn die Spiele mit Zuschauern in den Stadien statt­finden sollen (was sich je nach Corona-Lage natür­lich auch kurz­fristig ändern kann), werden die meisten Fans am TV-Schirm ihre Lieb­lings-Natio­nal­mann­schaft anfeuern. ARD und ZDF haben sich früh­zeitig die Über­tra­gungs­rechte für die Fußball-EM gesi­chert. Dennoch werden nicht alle Spiele im unver­schlüs­selten Fern­sehen zu sehen sein.

Nur die Telekom über­trägt alle Spiele live

Fußball-EM im TV und Internet

Logo/Grafik: UEFA, Foto/Montage: teltarif.de Wer alle Spiele der UEFA Euro 2020 sehen möchte, benö­tigt ein Abon­nement für MagentaTV. Die Deut­sche Telekom verspricht neben den Live­über­tra­gungen auch eine umfang­reiche Vor- und Nach­bericht­erstat­tung auf vier Kanälen (je zweimal HD und UHD). Davon sollen nicht nur Fest­netz-Kunden der Telekom profi­tieren, die MagentaTV als IPTV-Option gebucht haben. Auch über den OTT-Dienst sind Fußball­fans bei der Euro­pameis­ter­schaft dabei.

Zusätz­liche Abo-Kosten fallen für die EM-Über­tra­gungen nicht an. MagentaTV Smart schlägt mit einem Monats­preis von 10 Euro zu Buche und ist monat­lich kündbar. Es ist also beispiels­weise möglich, den Dienst nur für die Dauer des Fußball­tur­niers zu buchen und beispiels­weise über ein Apple TV oder einen Amazon Fire TV Stick zu nutzen und anschlie­ßend wieder zu kündigen. Wer sich für zwei Jahre bindet, bekommt das erste Vier­tel­jahr kostenlos.

Fußball-EM bei ARD und ZDF

41 der 51 Spiele der UEFA Euro 2020 werden auch von ARD und ZDF über­tragen. Sieht man vom Rund­funk­bei­trag ab, so sind diese Sendungen für die Zuschauer kostenlos. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Programme terres­trisch über DVB-T2 HD, über das Astra-Satel­liten­system, in den Kabel­netzen oder über IPTV - beispiels­weise bei Telekom und Voda­fone - empfangen werden.

ARD und ZDF strahlen ihre Programme auch via Internet aus. Die Live­streams sind unter anderem in den sender­eigenen Media­theken, aber auch bei Web-TV-Portalen wie Zattoo, waipu.tv und Joyn zu finden. Im Strea­ming kommt es immer zu leichten Verzö­gerungen gegen­über dem Satel­liten­signal. Obwohl die Anbieter sich bemühen, immer "näher" an das Live-Signal zu kommen, kann es durchaus sein, dass der Nachbar bei Nutzung einer Satel­liten­schüssel schon ein Tor beju­belt, während man selbst im Stream erst den Eckstoß sieht, der schließ­lich zum Tor geführt hat.

