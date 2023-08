Fußball-EM 2024: ARD, ZDF und RTL zeigen 46 Spiele

Die Deut­sche Telekom hatte sich bereits 2019 die TV-Über­tra­gungs­rechte für die Fußball-Euro­pameis­ter­schaft 2024 in Deutsch­land gesi­chert. Jetzt hat der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern darüber berichtet, wie die Spiele im Fern­sehen zu sehen sein werden. Demnach zeigt die Telekom alle 51 EM-Spiele bei MagentaTV. Je 17 Partien werden bei ARD und ZDF im Free-TV zu sehen sein. RTL über­trägt zwölf Begeg­nungen.

Die über­wie­gende Mehr­heit der Spiele sind somit neben dem Strea­ming-TV-Angebot der Telekom auch im frei empfang­baren Fern­sehen zu sehen. Wer alle Partien sehen möchte, benö­tigt aller­dings den Zugang zu MagentaTV. Fünf Begeg­nungen werden dort exklusiv zu sehen sein. Welche Spiele das sein werden, hat die Telekom noch nicht verraten. Das Unter­nehmen teilte aber mit, dass sich die Partien auf die Gruppen- und K.O.-Phase aufteilen.

Fußball-EM 2024 bei vier TV-Sendern

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: UEFA, Montage: teltarif.de Wer MagentaTV abon­niert hat, kann die Bericht­erstat­tung von der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft ohne zusätz­liche Kosten sehen. Auf drei Kanälen parallel will die Telekom von der UEFA Euro 2024 berichten. Finden mehrere Spiele gleich­zeitig statt, haben Sport­fans die Möglich­keit, diese im Einzel­stream oder in der Konfe­renz zu sehen.

Umfang­reiche Koope­ration von Telekom und RTL

Für die EM-Bericht­erstat­tung arbeitet die Telekom eng mit RTL zusammen. So senden beide Veran­stalter aus einem gemein­samen Studio am Standort von RTL in Köln-Deutz. Auch weite Teile der Produk­tions-Infra­struktur wollen die beiden TV-Veran­stalter gemeinsam nutzen. Abseits der zwölf Spiele, die RTL live und in voller Länge über­trägt, wird der private Fern­seh­sender Platt­form über­grei­fend direkt nach Abpfiff High­lights von allen Partien zeigen.

Telekom erläutert Pläne für die UEFA Euro 2024

Quelle: Telekom, Screenshot: teltarif.de Wie die Telekom weiter mitteilte, wird das Unter­nehmen als offi­zieller Partner der UEFA auch für den Auf- und Ausbau der Tele­kom­muni­kations-Infra­struktur in den zehn EM-Stadien sowie in den Fanzonen und Mann­schafts­quar­tieren sorgen. Alle Stand­orte werden mit dem Inter­national Broad­cast Center (IBC) der UEFA in Leipzig vernetzt. Von dort aus werden die Fern­seh­bilder aller Spiele welt­weit über­tragen. In den Stadien sollen zudem zusätz­liche LAN- und WLAN-Netze entstehen, auf die beispiels­weise auch die Medi­enver­treter für ihre Bericht­erstat­tung zurück­greifen können.

Für Fans, die die Spiele nicht direkt in den Stadien verfolgen wollen oder können, werden auch wieder Public Viewing Veran­stal­tungen durch­geführt. Hier wird die Telekom für die Über­tra­gung der Spiele auf den Lein­wänden verant­wort­lich sein. Nicht zuletzt sollen Kunden des Konzerns über das Treue­pro­gramm Magenta Moments EM-Tickets erwerben können. Weitere Details, etwa zum Repor­ter­team für MagentaTV, will die Telekom zu einem späteren Zeit­punkt nennen.

