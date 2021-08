DFB-Pokal: Fußball live bei Sky, ARD und Sport1

Am heutigen Freitag beginnt der DFB-Pokal. 64 Mann­schaften trennen nur fünf Siege vom großen Ziel, am 21. Mai 2022 im Olym­pia­sta­dion im Finale zu stehen. Auch in dieser Saison über­trägt der Pay-TV-Sender Sky alle 63 Spiele des Wett­bewerbs live, 50 davon exklusiv, wahl­weise als Einzel­spiel und in der Konfe­renz.

Somit können Fans nur bei Sky garan­tiert alle Spiele ihres Vereins live erleben. Mehr DFB-Pokal im TV

Foto: dpa Vom heutigen Freitag bis Montag steht die erste Runde des DFB-Pokals 2021/22 auf dem Programm, mit der zwei Wochen nach der 2. Bundes­liga auch die Vereine der Bundes­liga in die neue Saison starten. Damit Fußball­fans auch nichts verpassen, zeigt Sky die 31 ange­setzten Begeg­nungen einzeln und in insge­samt sechs Konfe­renzen.

Insbe­son­dere der Samstag- und Sonn­tag­nach­mittag mit jeweils neun Partien, die um 15.30 Uhr ange­pfiffen werden, verspre­chen laut Sender­angaben Hoch­span­nung und zahl­reiche Tore. Die wegen Corona-Fällen ausge­fal­lene Partie zwischen dem Bremer SV und Bayern München wird zu einem späteren Zeit­punkt nach­geholt. Los geht es heute Abend mit den beiden Begeg­nungen Dynamo Dresden - SC Pader­born 07 und TSV 1860 München - SV Darm­stadt 98 ab 20.45 Uhr.

Die Auftakt­partie des Titel­ver­tei­digers Borussia Dort­mund beim SV Wehen Wies­baden über­trägt Sky am Sams­tag­abend ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Ein weiteres High­light ist das Duell zwischen dem 1.FC Kaisers­lau­tern und Borussia Mönchen­glad­bach, das zum Abschluss der ersten Runde am Montag­abend ausge­tragen wird.

Sky zeigt auch DFB-Pokal der Frauen

Ab dieser Saison über­trägt Sky erst­mals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wett­bewerbs wird Sky ein Topspiel live über­tragen. Von der ersten Runde bis einschließ­lich des Finals in Köln stehen somit insge­samt sechs Live-Über­tra­gungen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Montag, 23. August, die Partie zwischen Borussia Mönchen­glad­bach und Borussia Bocholt ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 2.

Die Live-Über­tra­gungen des DFB-Pokals der Männer und der Frauen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky-Sport-Paket empfangbar, wahl­weise im klas­sischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unter­wegs. Mit Sky Ticket können Fans die Live-Über­tra­gungen zudem auch ohne Abo-Bindung flexibel erleben.

DFB-Pokal live auch im Free-TV

Wer sich nicht an ein Abo binden will, kann ausge­wählte Spiele auch live in der ARD und beim Privat­sender Sport1 sehen. Das Erste über­trägt am Montag, 9. August, ab 20.45 Uhr die Begeg­nung 1.FC Kaisers­lau­tern gegen Borussia Mönchen­glad­bach live, auch online in der Media­thek.

13 Spiele im DFB-Pokal 2021/22 werden im frei empfang­baren Fern­sehen gezeigt, neun laufen bei der ARD und vier bei Sport1. Dazu gibt es die großen Zusam­men­fas­sungen im Ersten.

Ab der kommenden Saison 2022/23 werden noch mehr Spiele im frei empfang­baren Fern­sehen zu sehen sein.