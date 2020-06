UEFA Europa & Champions League: Turniere im Free-TV?

Champions und Europa League werden als Turnier zuende gespielt

Foto: dpa Nachdem es keine weiteren Corona-Hiobs­bot­schaften gegeben hatte, wird die Saison der Fußball-Bundes­liga nun wohl vor leeren Rängen zu Ende gespielt. Inzwi­schen ist aber auch die Zukunft von Europa League und Cham­pions League geklärt. In dieser Woche hat die UEFA das weitere Vorgehen beschlossen. Demnach wird die Europa League in Turnier­form in Nord­rhein-West­falen statt­finden, mit Finale in Köln. Auch die Cham­pions League soll als Turnier gespielt werden, in Portugal, mit Finale in Lissabon.

Turniere im August

Champions und Europa League werden als Turnier zuende gespielt

Foto: dpa Beide Wett­be­werbe werden im Hoch­sommer ausge­tragen, wo norma­ler­weise fußball­freie Zeit ist, jeweils mit den Achtel­fi­nals: die der Europa League am 5. August und der Cham­pions League am 7. und 8. August. Das Finale der Europa League soll am 21. August über die Bühne gehen, das der Cham­pions League am 23. August. Das Tunier startet am 12. August mit dem Vier­tel­fi­nale. Nach aktu­ellem Stand sollen alle Begeg­nungen ohne Zuschau­er­be­tei­li­gung als Geis­ter­spiele ausge­tragen werden.

Ausstrah­lung im TV noch offen

Über die Ausstrah­lungen der Spiele im TV ist noch nicht endgültig entschieden. Die aktu­ellen Rech­te­inhaber sind RTL, DAZN und Sky. Bei beiden Turnieren wird im Viertel- und Halb­fi­nale jeweils nur ein Duell statt­finden, nicht wie üblich Hin- und Rück­spiel – also nur sieben statt 13 Partien (inklu­sive Finale). Wie das Magazin "Digital Fern­sehen" berichtet, sei dies für die Sender RTL, DAZN und Sky ärger­lich. Denn norma­ler­weise über­trägt RTL im Free-TV je ein Hin- und ein Rück­spiel der Europa League, DAZN alle Matches. Die Cham­pions League wird von DAZN und Sky über­tragen. Durch den Wegfall der Rück­spiele verlören die Sender somit knapp die Hälfte ihrer Über­tra­gungen. Offen sei daher, wie sich UEFA und die Sender dies­be­züg­lich einigen werden.

Viele Fußball­fans haben auch die Hoff­nung, dass nach dem Wegfall der Fußball-EM die beiden Turniere komplett im Free-TV über­tragen werden könnten. In diesem Fall müssten die Lizenz­nehmer Subli­zenzen erteilen. Auch hier müsste die UEFA frei­lich mit einge­bunden werden. Sky könnte wie schon bei der Bundes­liga Spiele live in seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD zeigen. Es bleibt also span­nend - nicht nur sport­lich, sondern auch was die Über­tra­gungen im Fern­sehen angeht.