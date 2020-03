Bundesliga: Viele Spiele bald nur noch per Streaming?

Die Deut­sche Fußball Liga (DFL) hat wie geplant Details zur Medi­enrechte-Ausschrei­bung für die Fußball-Bundes­liga, die 2. Bundes­liga, Rele­gati­onsspiele zur 1. und 2. Liga und den Supercup veröf­fent­licht. Die aktu­elle Rech­tepe­riode endet mit der Saison 2020/21. Zur Vergabe stehen nun die Sende­rechte für die Spiel­zeiten 2021/22 bis 2024/25 an. Erst­mals wird nicht nur die Verwer­tung in Deutsch­land, sondern darüber hinaus zusätz­lich auch in Öster­reich, der Schweiz, Liech­tenstein, Luxem­burg und Südtirol ausge­schrieben.

Neue Anstoß­zeiten ab 2021/22

Details zu Bundesliga-TV-Paketen Zahl­reiche Neue­rungen stehen an. Das beginnt schon bei den Anstoß­zeiten. So war bereits im Vorfeld bekannt, dass die DFL künftig auf Spiele am Montag­abend verzichtet. Das gilt für die 1. und 2. Fußball-Bundes­liga glei­cher­maßen. Auch die Erst­liga-Spiele am Sonn­tagmittag um 13.30 Uhr entfallen. Dafür werden in jeder Saison zehn Spiele am Sonn­tagabend um 19.30 Uhr ausge­tragen. Das Zweit­liga-Topspiel wandert vom Montag- auf den Sams­tagabend und findet um 20.30 Uhr statt.

Das bishe­rige 18-Uhr-Spiel in der Bundes­liga wird künftig wieder um 17.30 Uhr ange­pfiffen. Die 2. Liga spielt sams­tags und sonn­tags einheit­lich um 13.30 Uhr. Die Sams­tags­spiele wandern demnach eine halbe Stunde nach "hinten". Zudem wird der 33. Spieltag künftig als Regel­spieltag mit gestaf­felten Anstoß­zeiten ausge­tragen. Nur noch am letzten Spieltag gelten einheit­liche Anstoß­zeiten für alle Partien.

Diese Rech­tepa­kete stehen zur Vergabe an

Sieben TV-Rech­tepa­kete stehen zur Vergabe an. Fünf Pakete sind exklusiv dem Pay-TV vorbe­halten, ein Paket kann wahl­weise im Pay-TV oder Free-TV genutzt werden, ein weiteres Paket ist exklusiv für das frei empfang­bare Fern­sehen gedacht. Unter dem Strich sind mehr Spiele als bisher unver­schlüs­selt live zu empfangen.

Das Rech­tepaket E, das dem Free-TV vorbe­halten ist, umfasst insge­samt neun Partien: das Saison­eröff­nungs­spiel, die letzte Hinrunden-Begeg­nung und den Rück­runden-Auftakt der Bundes­liga sowie den Supercup und alle Rele­gati­onsspiele. Aus der 2. Bundes­liga ist ab der kommenden Rech­tepe­riode auch das Saison­eröff­nungs­spiel zusätz­lich zu den Rele­gati­onsspielen zwischen 2. Bundes­liga und 3. Liga Bestand­teil des "Free-Live-Pakets".

Auch das Zweit­liga-Topspiel am Samstag um 20.30 Uhr könnte im unver­schlüs­selten Fern­sehen zu empfangen sein. Um das Paket G, das diese Begeg­nungen umfasst, können sich Free-TV- und Pay-TV-Veran­stalter glei­cher­maßen bemühen. Alle anderen Spiele werden auf fünf Pay-TV-Pakete aufge­teilt.

