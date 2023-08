Fußball: Bundesliga 2023/24 im TV, Streaming & Audio

Das Warten hat ein Ende: Am morgigen Freitag startet die Fußball-Bundes­liga in die neue Saison. Wir zeigen auf, wie und wo die Spiele im Free- und Pay-TV sowie via Audio zu empfangen sind.

Es gab bereits den Prolog mit der 2. und 3. Liga, der ersten Runde des DFB-Pokals und dem Supercup: Am morgigen Freitag hat dann auch das Warten für Fußball­fans der Bundes­liga-Clubs ein Ende. Das Ober­haus startet in die neue Saison, und zum Start gibt es gleich einen Lecker­bissen - auch im Free-TV.

Sat.1 zeigt wieder Eröff­nungs­spiel live

Start der neuen Bundesliga-Saison in TV und Radio

Foto: DFL Der Privat­sender SAT.1 zeigt auch in dieser Saison wieder das Bundes­liga-Eröff­nungs­spiel. Ab 20.30 Uhr trifft der SV Werder Bremen auf den Meister Bayern München. Auch im Live­stream auf ran.de sowie in der ran-App sowie der Strea­ming-Platt­form Joyn können Fans die Partie live und kostenlos verfolgen.

Zusam­men­fas­sungen bei ARD und ZDF

Das größte Angebot ohne Zusatz­kosten gibt es wie gehabt bei den beiden öffent­lich-recht­lichen Sendern. Anlauf­stelle der ARD bleibt die "Sport­schau" am Samstag mit Zusam­men­fas­sungen der Spiele vom Nach­mittag und der Frei­tags­partie. Das Erste berichtet zudem am Sonn­tag­abend im Ersten und in den Dritten Programmen über die Spiele des Tages.

Aushän­geschild des ZDF ist weiterhin das "Aktu­elle Sport­studio" am Sams­tag­abend mit Höhe­punkten der 15.30-Uhr-Begeg­nungen und des späten Top-Spiels. Zusam­men­fas­sungen am Sonn­tag­morgen bietet Sport1 im "Doppel­pass". Montags ab 0 Uhr zeigen alle drei Anbieter zudem High­light-Clips im Internet.

Im Pay-TV bei Sky und DAZN

Sky zeigt weiterhin die meisten Erst­liga-Partien live. Sams­tags über­trägt der Pay-TV-Sender sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr. Außerdem bietet der Bezahl­sender die Konfe­renz am Sams­tag­nach­mittag und die Begeg­nungen während der engli­schen Wochen.

Der Sport­streamer DAZN über­trägt die jewei­ligen Partien am Frei­tag­abend und die zwei Begeg­nungen am Sonn­tag­nach­mittag. Zehn Spiele, die sonn­tags um 19.30 Uhr ange­pfiffen werden, darf der Streamer eben­falls über­tragen. Neben SAT.1 ist DAZN eben­falls beim Eröff­nungs­spiel am morgigen Freitag live dabei.

Das kostet die Bundes­liga bei Sky und DAZN

Zuschauer müssen jedoch für den Sport­streamer tiefer in die Tasche greifen: DAZN passte bereits im Juli seine Paket­struktur erneut an. Bis zu 44,99 Euro pro Monat kostet der Zugang jetzt. Bislang verlangte das Unter­nehmen für das Unli­mited-Abon­nement ohne feste Lauf­zeit 39,99 Euro monat­lich. Für Kunden, die das Abon­nement gleich für ein Jahr abschließen, bleibt es beim bishe­rigen Monats­preis von 29,99 Euro. Nach Ablauf kostet es dann aber auch 44,99 Euro.

Bei Sky und der Strea­ming-Schwester WOW kostet die Bundes­liga und 2. Liga im Paket aktuell monat­lich 25 Euro im Jahres-Abo, danach erhöht sich der Preis auf 35,50 Euro monat­lich. Wer das gesamte Sport-Paket abon­nieren will, zahlt für das Jahres-Abo monat­lich 30 Euro, nach Ablauf erhöht sich der Preis auf 44,50 Euro monat­lich.

Wer alle Spiele live schauen möchte, für den bietet sich das Kombi-Paket aus Sky und DAZN an: Dieses kostet im Jahres-Abo 49,99 Euro monat­lich, nach Ablauf erhöht sich der Preis aller­dings auf 80,49 Euro mit monat­licher Kündi­gungs-Möglich­keit.

Es gibt noch weitere Kombi-Ange­bote, mit denen Kunden im Vergleich zu jewei­ligen Einzel-Abos sparen können, wie etwa das der Streamer DAZN und waipu.tv.

Die Bundes­liga im Radio und per Audio

Komplett kostenlos gibt es die Bundes­liga per Radio bzw. Audio. Die ARD über­trägt alle Spiele einzeln und in der Konfe­renz im Rahmen des Ange­bots "Sport­schau Live" im Internet und per Apps, etwa der Sport­schau- oder der ARD Media­thek-Appli­kation. Ab dieser Saison wird die "Sport­schau Live"-Konfe­renz auch für mehr Hörer über Digi­tal­radio DAB+ zugäng­lich. Nachdem bisher nur der West­deut­sche Rund­funk in seiner Welle "WDR Event" und der Saar­län­dische Rund­funk im Angebot "Antenne Saar" das Angebot ausstrahlten, können nun auch Hörer im Sende­gebiet des Nord­deut­schen Rund­funks live dabei sein.

"Sport­schau Live" darf aber aus recht­lichen Gründen nur in ARD-Wellen ausge­strahlt werden, die es im klas­sischen UKW-Radio nicht gibt. Somit strahlen die meisten ARD-Anstalten die Bundes­liga in eigenen Sendungen am Sams­tag­nach­mittag aus. Hier gibt es ledig­lich kurze Spiel­ein­blen­dungen und die legen­däre Schluss­kon­ferenz.

