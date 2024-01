Nach Winterpause: Hier läuft die Fußball-Bundesliga

Es geht wieder los: Die Fußball-Bundes­liga startet heute aus der Winter­pause. Bevor die Rück­runde beginnt, wird aber zunächst noch der 17. Spieltag und letzte Spieltag der Hinrunde ausge­tragen und somit der "Herbst­meister", der nun eher ein Winter­meister ist, gekürt.

Den Auftakt gibt es mit der Begeg­nung des amtie­renden Meis­ters FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffen­heim. Los geht es um 20.30 Uhr. Und tradi­tio­nell wird diese Begeg­nung nicht nur im Pay-TV (in diesem Fall beim Sport­streamer DAZN), sondern auch im Free-TV über­tragen. Der Privat­sender Sat.1 zeigt das Spiel aus der Münchner Allianz-Arena. Die Begeg­nung gibt es auch kostenlos für alle im Internet auf ran.de und auf der Platt­form Joyn.

Zusam­men­fas­sungen bei ARD und ZDF

Start in der Bundesliga nach der Winterpause

Bild: Image licensed by Ingram Image Das größte Angebot ohne Zusatz­kosten gibt es auch nach der Winter­pause bei den beiden öffent­lich-recht­lichen Sendern. Anlauf­stelle der ARD bleibt die "Sport­schau" am Samstag mit Zusam­men­fas­sungen der Spiele vom Nach­mittag und der Frei­tags­partie. Das Erste berichtet zudem am Sonn­tag­abend im Ersten und in den Dritten Programmen über die Spiele des Tages.

Aushän­geschild des ZDF ist weiterhin das "Aktu­elle Sport­studio" am Sams­tag­abend mit Höhe­punkten der 15.30-Uhr-Begeg­nungen und des späten Top-Spiels. Zusam­men­fas­sungen am Sonn­tag­morgen bietet der Privat­sender Sport1 im "Doppel­pass". Montags ab 0 Uhr zeigen alle drei Anbieter zudem High­light-Clips im Internet.

Im Pay-TV bei Sky und DAZN

Im Pay-TV zeigt Sky weiterhin die meisten Erst­liga-Partien live. Sams­tags über­trägt der Anbieter sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr. Außerdem bietet der Bezahl­sender die Konfe­renz am Sams­tag­nach­mittag und die Begeg­nungen während der engli­schen Wochen.

Der Sport­streamer DAZN über­trägt die jewei­ligen Partien am Frei­tag­abend und die zwei Begeg­nungen am Sonn­tag­nach­mittag. Spiele, die sonn­tags um 19.30 Uhr ange­pfiffen werden, darf der Streamer eben­falls über­tragen. Die Kosten für Bundes­liga-Zuschauer bleiben im Vergleich zum Hinrunden-Start gleich, mit einer Ausnahme: Am 15. Februar 2024 kommt es beim Sky-Strea­ming-Portal WOW zu einer Preis­erhö­hung des Pakets "WOW Live-Sport". Statt 29,99 Euro zahlen Fußball­fans für das Monatsabo dann 35,99 Euro. Aktuell kann man sich das Angebot beim Abschluss eines Jahres­abos noch zum Spar­preis von 24,99 Euro monat­lich sichern.

Die Bundes­liga im Radio und per Audio

Komplett kostenlos gibt es die Bundes­liga per Radio, bezie­hungs­weise via Audio. Die ARD über­trägt alle Spiele einzeln und in der Konfe­renz im Rahmen des Ange­bots "Sport­schau Live" im Internet und über Apps, etwa der Sport­schau- oder der ARD-Media­thek-Appli­kation. Seit dem Start dieser Saison ist die "Sport­schau Live"-Konfe­renz auch für mehr Hörer über Digi­tal­radio DAB+ zugäng­lich. Nachdem bisher nur der West­deut­sche Rund­funk in seiner Welle "WDR Event" das Angebot ausstrahlte, können nun auch Hörer im Sende­gebiet des Nord­deut­schen Rund­funks live dabei sein. Dagegen hat sich der Saar­län­dische Rund­funk (SR) wieder zurück­gezogen, in der Digi­tal­welle "Antenne Saar" werden die regio­nalen Bundes­liga­über­tra­gungen von "SR3 Saar­land­welle" anstelle von "Sport­schau Live" über­nommen.

Gene­rell darf "Sport­schau Live" aus recht­lichen Gründen nur in ARD-Wellen ausge­strahlt werden, die es im klas­sischen UKW-Radio nicht gibt. Somit strahlen die meisten ARD-Anstalten die Bundes­liga in eigenen Sendungen am Sams­tag­nach­mittag aus. Hier gibt es ledig­lich kurze Spiel­ein­blen­dungen und die legen­däre Schluss­kon­ferenz.

Im kommenden Jahr werden die TV-Übertra­gungs­rechte für die Fußball-Bundes­liga neu vergeben. Laufen künftig wieder alle Spiele bei Sky?