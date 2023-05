Fußball-Bundesliga: Hier laufen die Relegationsspiele

Nach dem drama­tischen Ende am letzten Spiel­tages der ersten und zweiten Bundes­liga müssen der VfB Stutt­gart, der Hamburger SV, Arminia Biele­feld und der SV Wehen Wies­baden in die Verlän­gerung, um sich den Klas­sen­erhalt zu sichern oder den Aufstieg zu schaffen. Positiv für Fußball­fans: Alle Spiele werden im Free-TV gezeigt.

Start am morgigen Donnerstag

Der Privat­sender SAT.1 über­trägt alle Rele­gati­ons­spiele der Fußball-Bundes­liga live. Los gehts am morgigen Donnerstag, 1. Juni, mit dem eins­tigen Klas­siker VfB Stutt­gart gegen den Hamburger SV um den letzten verblie­benen Platz im Fußball-Ober­haus. Am Freitag, 2. Juni, spielen der SV Wehen Wies­baden und Arminia Biele­feld um den Aufstieg, bezie­hungs­weise den Verbleib in der 2. Bundes­liga. Fußball: SAT.1 zeigt die Relegation live

Foto: SAT.1 Die alles entschei­denden Rück­spiele am 5. und 6. Juni gibt es eben­falls live in SAT.1. Das "ran Fußball"-Team mit Mode­rator Matthias Opden­hövel, Kommen­tator Wolff-Chris­toph Fuss, dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Euro­pameister Markus Babbel als Experte berichtet jeweils ab 20.15 Uhr aus den Stadien.

Die Live-Über­tra­gungen der Bundes­liga-Partien gibt es auch in UHD und in Dolby Atmos. Zudem werden die Partien im Live­stream auf ran.de und sat1.de sowie bei bei Joyn+ zu sehen sein.

Sky zeigt Rele­gation zur Bundes­liga

Darüber hinaus zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky beide Duelle zwischen Stutt­gart und dem HSV live und in voller Länge. Hierfür werden die Sender Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundes­liga (HD) und Sky Sport Bundes­liga UHD genutzt. Jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff geht es los mit der Vorbe­richt­erstat­tung.

Sky liefert außerdem zu beiden Spielen jeweils auch einen Live­stream, auf den Fußball­fans mit SkyGo-Abon­nement oder über den Strea­ming­dienst WOW zugreifen können.

