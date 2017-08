DAZN zeigt weiterhin alle Bundesliga-Highlights für 9,99 Euro monatlich

James Rushton, Vorstandsvorsitzender vom Streaming-Dienst DAZN Der Streaming-Dienst DAZN bietet seinen Nutzern weiterhin die Highlights aller Bundesliga-Begegnungen 40 Minuten nach Abpfiff als Clips an. Darauf macht der Dienst heute angesichts des bevorstehenden Starts der neuen Bundesliga-Saison aufmerksam. Schon im vergangenen Jahr konnte DAZN die Spiele dank eines Deals mit dem Springer-Verlag zeigen. Springer hält demnach für seine Marke Bild.de ebenfalls eine Sublizenz für die Videos.

DAZN zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz Highlight-Clips von jedem Spiel 40 Minuten nach Abpfiff. Somit seien für Fans bereits auf dem Heimweg vom Stadion alle wichtigen Szenen auf dem Smartphone verfügbar. Doch auch auf dem Smart TV gebe es schon ab 18 Uhr die Zusammenfassungen zu sehen. In diesem Jahr gibt es bei DAZN dazu auch neue Formate. In den Bundesliga-Highlights gebe es alle Spiele und alle Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff, entweder in einer rund fünfminütigen Langversion oder in der kompakten 90-Sekunden-Variante. Die Reihenfolge der Highlight-Clips legt der Fan dabei selbst fest.

Viele neue Formate für Fußball-Fans

Das Format "6 um 6" soll den kompletten Spieltag in sechs Minuten zusammenfassen. Immer samstags um 18 Uhr soll das Video bereitstehen. Noch schneller soll es bei "90 in 90" zugehen: "Für alle, die wenig Zeit haben, zeigt DAZN die schnellsten und intensivsten Highlights der Welt – alle Tore in 90 Sekunden", so die Pressemitteilung. Am Sonntagabend gibt es dann noch "Matchday Feature". Hier wird das spannendste Thema, die strittigste Entscheidung oder der überragende Spieler des Spieltages zum Thema gemacht.

DAZN gibt es einen Monat lang gratis zum Testen, kostet danach 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. DAZN ist auf den allermeisten internetfähigen Geräten verfügbar, auf Smart TVs, Laptops, Tablets, Smartphones und Spielekonsolen. Neben der Bundesliga bietet der Dienst nach eigener Darstellung jährlich bis zu 8000 Liveübertragungen. Das Angebot beinhaltet die exklusive Live-Berichterstattung von europäischen Top-Fußball-Ligen wie Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Hockey, Rugby, Cricket sowie Darts und weitere Sportarten. Ab der nächsten Saison wird auch die Champions League in Teilen exklusiv abgedeckt werden.

Bild.de bleibt an Bord

Auch auf Bild.de werden die Zusammenfassungen in 90 Sekunden bzw. fünf Minuten weiterhin zu sehen sein. Der Springer-Verlag hatte sich hier vergangenes Jahr bereits mit der DAZN Muttergesellschaft Perform Group geeinigt.