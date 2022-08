Saison 2022/23: Die Fußball-Bundesliga im Free- & Pay-TV

An diesem Wochen­ende startet die Fußball-Bundes­liga in die neue Saison. Für Fans, die möglichst alle bewegten Bilder im Fern­sehen oder im Internet sehen möchten, bleibt es auch in der neuen Saison unüber­sicht­lich - und es ist noch teurer geworden.

Am morgigen Freitag hat das Warten für Fußball­fans ein Ende: Die Fußball-Bundes­liga startet in die neue Saison, und zum Start gibt es gleich einen Lecker­bissen - auch im TV.

Der Privat­sender SAT.1 zeigt auch in dieser Saison wieder das Bundes­liga-Eröff­nungs­spiel. Diese Saison trifft European-League-Sieger Eintracht Frank­furt auf Bundes­liga-Meister Bayern München. SAT1. ist ab 19 Uhr live und exklusiv im Free-TV am Ball. Das "ran"-Bundes­liga-Team mit Mode­rator Matthias Opden­hövel, Kommen­tator Wolff-Chris­toph Fuss und Repor­terin Andrea Kaiser berichtet aus dem Frank­furter Deut­sche-Bank-Park. "ran"-Experte Stefan Kuntz analy­siert das Spiel­geschehen. Außerdem zu Gast: Welt­meister Philipp Lahm sowie DFL-Chefin Donata Hopfen. In der anschlie­ßenden "ran Late Night" ab 23 Uhr begrüßt Mode­rator Chris­tian Düren Welt­meister Rudi Völler und Eintracht-Präsi­dent Peter Fischer.

SAT.1 darf wenige Spiele im Free-TV zeigen

Bundesliga-Start im Free-TV

Quelle: Sat.1, Screenshot: Michael Fuhr SAT.1 darf insge­samt einige wenige Spiele im frei empfang­baren Fern­sehen zeigen. Der Privat­sender kann in der Saison 2022/23 aber keine Live-Über­tra­gungen am 17. und am 18. Spieltag zeigen. Grund ist die Fußball-Welt­meis­ter­schaft in Katar, die zu einer frühen und langen Winter­pause der Liga führt. Der Free-TV-Sender hat statt­dessen Ersatz-Termine von der Deut­schen Fußball Liga (DFL) erhalten.

Sat.1 will laut eigenen Angaben am 11. November ein Spiel des 15. Spiel­tages live über­tragen und nach der Winter­pause am 20. Januar kommenden Jahres eine Partie des 16. Spiel­tages. Zu dem bei der DFL erwor­benen Rechte-Paket gehören außerdem der Supercup, vier Rele­gati­ons­spiele und das bereits absol­vierte Auftakt­spiel der 2. Bundes­liga.

Zusam­men­fas­sungen bei ARD und ZDF

Das größte Angebot ohne Zusatz­kosten gibt es bei den beiden öffent­lich-recht­lichen Sendern. Anker­punkt der ARD bleibt die "Sport­schau" am Samstag mit Zusam­men­fas­sungen der Spiele vom Nach­mittag und der Frei­tags­partie. Das Erste berichtet zudem am Sonn­tag­abend im Ersten und in den Dritten Programmen über die Spiele des Tages.

Aushän­geschild des ZDF ist weiterhin das "Aktu­elle Sport­studio" am Sams­tag­abend mit Höhe­punkten der 15.30-Uhr-Begeg­nungen und des späten Top-Spiels. Zusam­men­fas­sungen am Sonn­tag­morgen bietet Sport1 im "Doppel­pass". Montags ab 0.00 Uhr zeigen alle drei Anbieter zudem High­light-Clips im Internet

Wo laufen die anderen Live-Spiele?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin die meisten Erst­liga-Partien. 200 Punkt­spiele laufen sams­tags, sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr. Außerdem bietet der Bezahl­sender die Konfe­renz am Sams­tag­nach­mittag und die Begeg­nungen während der engli­schen Wochen.

Der Sportstreamer DAZN über­trägt 106 Erst­liga-Partien live. Der kosten­pflich­tige Inter­net­anbieter zeigt die Partie am Frei­tag­abend und die zwei Begeg­nungen am Sonn­tag­nach­mittag. Zehnmal pro Spiel­zeit darf DAZN zudem Spiele am Sonntag um 19.30 Uhr zeigen.

Das kostet die Bundes­liga im Pay-TV

Live-Fußball im TV kostet viel Geld, DAZN ist sogar fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Die Kosten für ein Monats­abon­nement sind nun auch für Bestands­kunden von 14,99 auf 29,99 Euro gestiegen. Die billigste Möglich­keit eines DAZN-Abon­nements ist 24,99 Euro monat­lich bei einer Vertrags­bin­dung für ein Jahr.

Sky wirbt derzeit mit einem Angebot, das für Neukunden im ersten Jahr 20 Euro pro Monat kostet und danach 32 Euro im Jahres-Abo. In diesem Bundes­liga-Paket sind die 1. und 2. Liga enthalten, aller­dings nicht der DFB-Pokal und die Premier Legaue.

Seit kurzem gibt es bei Sky zudem ein mit DAZN kombi­niertes Abon­nement. Das kostet im ersten Jahr 38,99 Euro im Monat, danach 61,99 Euro. Darin enthalten sind neben allen Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga auch ein Groß­teil der Partien in der Cham­pions League.