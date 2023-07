TV & Streaming: So viel kosten Bundesliga & Co. pro Monat

Der Start der Fußball-Saison 2023/24 steht bevor. Schon in der kommenden Woche startet die 2. Fußball-Bundes­liga in die neue Spiel­zeit. Im August folgen die 1. Bundes­liga. Dazu kommen DFB-Pokal, UEFA Cham­pions League und mehr. Die Fans sind es bereits gewohnt: Von wenigen Spielen abge­sehen findet Live-Fußball nur im Pay-TV und bei Strea­ming­diensten statt. Doch was kostet welcher Dienst und was bekommen die Kunden dafür jeweils? Außerdem erklären wir, mit welchen monat­lichen Kosten Fußball-Fans mindes­tens rechnen müssen.

Wie berichtet hat mit DAZN einer der wich­tigsten TV- und Strea­ming­anbieter für Fußball­fans gerade erst die Abo-Preise erhöht - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Auch der Zugang zu MagentaSport ist teurer geworden. RTL+ hat die Kondi­tionen für den Premium-Zugang schon vor einigen Monaten verschlech­tert. Wir haben uns einmal ange­sehen, welche Veran­stalter welche Wett­bewerbe über­tragen und wie hoch jeweils die Kosten für die Zuschauer sind.

Sky: Bundes­liga-Sams­tage, 2. Liga und DFB-Pokal

Bundesliga-Fans benötigen Abos bei Sky und DAZN

Logos: Anbieter, Foto: Sky/Sampics Der Pay-TV-Sender Sky über­trägt die Sams­tags­spiele der 1. Fußball-Bundes­liga. Dazu kommen die Begeg­nungen in engli­schen Wochen, alle Zweit­liga-Partien und alle Begeg­nungen im DFB-Pokal. Finden mehrere Spiele gleich­zeitig statt, hat der Zuschauer die Wahl zwischen einer Konfe­renz und Einzel­spielen.

Für den Zugang gibt es zwei Möglich­keiten: ein Sky-Q-Abon­nement (Empfang über Satellit, in den Kabel­netzen und per Strea­ming) oder WOW. Das ist der Strea­ming­dienst von Sky, der ohne lange Vertrags­lauf­zeiten auskommt, dafür aber nur via Internet zur Verfü­gung steht. Während WOW die Sport-Inhalte in einem gemein­samen Paket bündelt, werden bei Sky Q ein Sport- und ein Bundes­liga-Paket jeweils separat vermarktet.

Sky Sport zeigt auch die engli­sche Premier League

Sky Sport Bundes­liga enthält alle Über­tra­gungen aus der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga. Wer die DFB-Pokal­spiele sehen möchte, benö­tigt ein Sky-Sport-Abo. Dieses Paket beinhaltet zudem die Über­tra­gungen von Spielen der engli­schen Premier League. Die UEFA Cham­pions League ist bei Sky hingegen nicht mehr zu sehen.

Abo-Preise von Sky und WOW

Sky Sport Bundes­liga: 25 Euro monat­lich im ersten Jahr, danach 35,50 Euro monat­lich

Sky Sport: 20 Euro monat­lich im ersten Jahr, danach 28 Euro monat­lich

Sky Sport und Bundes­liga: 30 Euro monat­lich im ersten Jahr, danach 44,50 Euro monat­lich

WOW Live-Sport: 24,99 Euro monat­lich im ersten Jahr, danach 29,99 Euro monat­lich; ohne Binde­frist sofort 29,99 Euro monat­lich

