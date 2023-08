Fußball: Sportstreamer DAZN zeigt jetzt auch die 3. Liga

Am Freitag startet die 3. Liga in die neue Saison. Neben der Telekom und der ARD zeigt nun auch DAZN Bilder von den Fußball-Begeg­nungen.

Ab Freitag, 4. August, rollt der Ball in der 3. Liga wieder, nachdem eine Woche zuvor bereits die Zweit­ligisten zum ersten mal ran mussten. Los geht es mit der Partie des Halle­schen FC gegen Rot-Weiß Essen. Pünkt­lich zum Saison­start hat sich der Sport­streamer DAZN die Rechte der 3. Liga gesi­chert und will von jedem Spieltag die wich­tigsten High­lights in seinen Kanälen zeigen.

Viele Tradi­tions­klubs

Vor der Tür steht eine span­nende Saison, in der die konkur­rie­renden Teams, darunter Tradi­tions­klubs wie der TSV 1860 München, Dynamo Dresden oder Arminia Biele­feld, alles daran­setzen werden, es dem SV Elvers­berg, VfL Osna­brück und SV Wehen Wies­baden gleich­zutun und den Aufstieg in die 2. Bundes­liga zu schaffen. DAZN zeigt Highlights der 3. Liga

Logo: DFB / 3. Liga Dank des neuen High­light-Ange­bots können Fans neben Spielen der Bundes­liga, der Frauen-Bundes­liga und UEFA Cham­pions League, auch die wich­tigsten Szenen aller großen deut­schen Fußball-Wett­bewerbe bei DAZN sehen: Zum Beispiel jeden Samstag kurz nach Abpfiff die Bundes­liga High­light-Show und zusätz­lich die High­lights aus der 2. Bundes­liga, des DFB-Pokals und ab der kommenden Saison auch der 3. Liga sowie der Frauen-Bundes­liga.

Schon kurz nach Abpfiff sind die High­lights zu den Spielen in der DAZN-App für alle Fans abrufbar und werden laut dem Streamer auch auf den kosten­losen und frei verfüg­baren Sendern DAZN FAST und DAZN FAST+ sowie den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 gezeigt werden.

Live bei der Telekom und der ARD

Live gibt es die Spiele erneut bei der Telekom, die über ihren Sport­strea­ming-Dienst MagentaSport ab der neuen Saison 2023/24 mehr Exklu­siv­spiele aus der 3. Fußball-Liga zeigt. Von den insge­samt 380 Partien, die weiterhin alle bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt werden, werden 312 ausschließ­lich bei MagentaSport und MagentaTV über­tragen.

Gleich­zeitig hat die Deut­sche Telekom als Rech­teinhaber an die ARD bis einschließ­lich der Saison 2026/27 ein umfang­rei­ches Live-Spiel-Paket subli­zen­ziert, das es den Öffent­lich-Recht­lichen ermög­licht, jeweils zwei Spiele pro Wochenend-Spieltag für eine Live-Über­tra­gung in der ARD und ihren Dritten Programmen auszu­wählen. Teils zeigt die ARD diese Begeg­nungen auch exklusiv im Strea­ming und nicht im linearen Fern­sehen.

Die ersten beiden Live-Spiele im Free-TV sind am Samstag um 14 Uhr die Begeg­nung TSV 1860 München - SV Waldhof Mann­heim beim BR und SWR sowie ab 16.15 Uhr SG Dynamo Dresden - DSC Arminia Biele­feld im Ersten.

Das Strea­ming-Angebot "Sport­schau Live" gibt es jetzt auch im ganzen Norden auf Digi­tal­radio DAB+.