Ab Juni: Engpässe bei FRITZ!Boxen und Smartphones?

Vom 12. Juni 2017 an müssen alle Geräte mit Funk-Komponenten für den Verkauf in Europa einer neuen Richtlinie entsprechen. Nun schlägt die Industrie Alarm: Zentrale Standards stehen noch nicht fest, die Zeit wird knapp. Die EU-Kommission will am Termin festhalten.