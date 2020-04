Editorial: Wie zählt man Funklöcher?

Als Natur­wis­sen­schaftler musste ich schmun­zeln, dass für das Land Sachsen 13 000 Funk­lö­cher gemeldet wurden. Die hohe Zahl soll natür­lich beein­dru­cken und die in Deutsch­land leider allge­mein schlechte Mobil­funk­ver­sor­gung anschau­lich machen. Nur: Tatsäch­lich ist zu hoffen, dass die Zahl der Funk­lö­cher noch weiter wächst. Denn: Je engma­schiger ein Netz gestrickt ist - egal, ob Funk­netz oder Fischer­netz - desto mehr Löcher hat es auch.

Hat ein Mobil­funk­netz über­haupt nur eine Basis­sta­tion, hat es folg­lich auch nur ein Funk­loch, nämlich das gesamte Gebiet außer­halb der Reich­weite dieser Basis­sta­tion. Je mehr Stationen man aufstellt, desto kleiner, aber auch zahl­rei­cher, werden die Funk­lö­cher. Zur Veran­schau­li­chung habe ich zwei Graphiken in dieses Edito­rial einge­bunden: Zunächst eine Situa­tion mit sechs Basis­sta­tionen A bis F, in deren Mitte sich ein unver­sorgtes Gebiet befindet. Plat­ziert man dort eine neue Basis­sta­tion N, dann sinkt die unver­sorgte Fläche dras­tisch. Zugleich steigt aber die Zahl der Funk­lö­cher auf drei.



Beispiel für ein Anordnung von sechs Basisstationen mit einem großen Funkloch in deren Mitte. Beispiel für ein Anordnung von sechs Basisstationen mit einem großen Funkloch in deren Mitte.

Für Sachsen wurde aller­dings eine etwas andere Zähl­weise für die Ermitt­lung der Zahl der Funk­lö­cher verwendet: Dazu wurde das Land zunächst mit einem Sechs­eck­muster über­zogen, und dann für jedes Sechseck bestimmt, wie gut die Versor­gung der Bevöl­ke­rung dort ist: Errei­chen weniger als 50% der Einwohner dort eine ausrei­chende Daten­rate, wird das jewei­lige Sechseck zum Funk­loch erklärt. Zwei neben­ein­an­der­lie­gende unter­ver­sorgte Sechs­ecke zählen dann auch als zwei Funk­lö­cher, selbst, wenn man sie sonst als ein zusam­men­hän­gendes Loch beschreiben würde. Der Vorteil dieser Zähl­weise: Künf­tiger Netz­ausbau würde die Zahl der so gezählten Funk­lö­cher tatsäch­lich redu­zieren.



Die Ergänzung einer zusätzlichen Basisstation N reduziert die rote Funklochfläche deutlich. Die Zahl der Löcher steigt aber von 1 auf 3. Die Ergänzung einer zusätzlichen Basisstation N reduziert die rote Funklochfläche deutlich. Die Zahl der Löcher steigt aber von 1 auf 3.

Gefähr­li­ches Crowd­sour­cing

Aller­dings ist die Seiten­länge der Sechs­ecke recht groß gewählt, die Funk­loch­karte folg­lich recht grob. Verfei­nert man die Karte künftig, muss man die Seiten­länge der Sechs­ecke redu­zieren, und dann wird natür­lich die Zahl der unter­ver­sorgten Funk­loch-Sechs­ecke entspre­chend zunehmen. Besser wäre es, man würde die unver­sorgte Fläche mit einem Flächenmaß wie 4 321 km² oder direkt als Prozent­satz angeben.

Hinzu kommt als Problem, dass die Funk­loch­karte von der Bundes­netz­agentur per Crowd­sour­cing über die App Breit­band­mes­sung ermit­telt wurde. Der Haupt­an­reiz, diese App zu instal­lieren, ist die Meldung von schlechter DSL- oder Mobil­funk­ver­sor­gung an die Bundes­netz­agentur. Und da kommt es dann schon mal vor, dass der stolze neue Eigen­heim­be­sitzer (robuster Ziegel­steinbau mit Stahl­be­ton­de­cken am Orts­rand, mit natür­lich viel schlech­terem Mobil­funk­emp­fang als in den Holz­bauten im Orts­kern) alle Besu­cher davon über­zeugt, mit ihm die Breit­band­mes­sung auf dem Smart­phone durch­zu­führen. Mit anderen Worten: Es dürfte beim so ermit­telten Daten­schatz der Bundes­netz­agentur eine deut­liche Verzer­rung hin zu den Problem­fällen geben. Entspre­chend oft kommen­tierten Nutzer im Forum, dass Gebiete, in denen sie gute Versor­gung haben, dennoch als "Funk­loch" gemeldet sind.



Die Funklochkarte der Bundesnetzagentur für Sachsen belegt: Hier haben alle 3 (4) Netzbetreiber noch gigantischen Nachholbedarf. Die Funklochkarte der Bundesnetzagentur für Sachsen belegt: Hier haben alle 3 (4) Netzbetreiber noch gigantischen Nachholbedarf.

Um die Daten­qua­lität zu stei­gern, sollten solche Crowd­sour­cing-Daten daher noch mit eigenen, unter kontrol­lierten Bedin­gungen ermit­telten Daten abge­gli­chen werden. Man kommt also nicht um Test­fahrten herum, und man muss diese neben der Auto­bahn auch auf Bundes­straßen und großen wie kleinen Orts­straßen durch­führen. Durch manu­elle Auswer­tung derje­nigen Test-Sechs­ecke, in denen sich beson­ders große Diskre­panzen zwischen den Crowd­sour­cing-Daten und den Test­fahrten zeigen, muss man anschlie­ßend Methoden entwi­ckeln, mit denen die Crowd­sour­cing-Daten zur Verbes­se­rung der Daten­qua­lität gefil­tert werden. Ein Beispiel für eine solche Filte­rung ist, wieder­holte Messungen an (fast) demselben Standort im Vergleich zu anderen, verteilten Messungen nied­riger zu gewichten.

Experten für die genannte Daten­kor­rektur werden meist als Daten­wis­sen­schaftler oder Data Scien­tists bezeichnet. Sie werden von so gut wie allen großen Internet-Unter­nehmen und nicht nur diesen hände­rin­gend gesucht. Gute Daten­wis­sen­schaftler sind daher noch rarer als gute Infor­ma­tiker.

